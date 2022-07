ŽIGOLO OTVORIO DUŠU: Uvek sam imao VIJAGRU pri ruci, a javljali su se i parovi! Otkrio BIZARNIE zahteve! Evo koliko KOŠTA SAT!

Iako postoje brojna objašnjenja, tačna definicija zanimanja "žigola" i dalje se čini pomalo nejasna. Dvojica mladih momaka rešila su da stanu na put pretpostavkama i predrasudama pa su otvorili dušu na tu temu i otkrili mnoge detalje u vezi sa njihovim poslom, prenosi Mondo.

Prvi momak imao je želju da zbog reputacije zadrži svoju anonimnost. Na pitanje da li je mogao uvek da se dovoljno uzbudi kako bi imao seks ili je to morao da bude ipak neko ko mu je bio privlačan odgovorio je ovako.

- Situacija u kojoj neću moći da se uzbudim je uvek bio najveći strah koji sam imao, ali kada bi nastupilo vreme za šou obično sam već bio dovoljno napaljen tako da posle nije bilo problema u spavaćoj sobi. Bilo je i čudnih trenutaka kada sam znao da neću biti na nivou zadatka bez neke pomoći, ali sam imao vijagru pri ruci za takve slučajeve. E sad, dešavalo se, doduše retko, da su klijenti koji su me iskreno privukli želeli više, ali da ja nisam mogao. Oba ova slučaja su bila izuzetno retka, nisam voleo da se osećam kao da moram da uzimam pilule da bih obavio svoj posao, pa ako bih imao sesiju sa klijentkinjom kojoj je bilo tako teško da me napali ili je bila nezasita do te mere da bih, ako bih nastavio naudio sebi, onda bih prekidao viđanja sa njima - objasnio je prvi momak.

foto: Shutterstock

Kaže da je postao žigolo zbog devojke koju nije oženio

- Devojka za koju sam mislio da ću je oženiti se odselila zbog karijere. I onda mi se jedna poznanica nabacivala i imali smo seks. Rekla mi je da sam odličan u seksu, posebno u oralnom. Ali ja sam hteo da to bude seks za jedno veče i ništa više. Ona je navaljivala da se vidimo ponovo, a ja sam odbijao. U jednom trenutku mi je ponudila 100 dolara da bih spavao sa njom i eto, tako je krenulo - rekao je on.

A šta zapravo njegov posao podrazumeva?

- Uglavnom druženje. Seks i izgled, imao sam fantastično telo u to vreme, pa su mi to bili glavni aduti, ali većina klijentkinja je htela više od toga. Dakle, plaćene večere, šetnje po parkovima, plaćeni izleti za vikend, takve stvari. Želele su to idealno romantično iskustvo i ja bih se uvek potrudio da im to pružim - priznao je on.

foto: Profimedia

Najčešće klijentkinje su bile žene u kasnim dvadesetim i ranim tridesetim

- Što se starosti tiče, variralo je. Najstarija žena koju sam imao bila je u ranim 50-im, ali najčešće su to bile poslovne žene u kasnim 20-im ili ranim 30-im. Bile su previše fokusirane na svoju karijeru da bi mogle da održe ozbiljnu vezu, ali ipak su žudele za nezaboravnim iskustvima sa pažljivim i iskusnim muškarcima. Što se nekih fantazija tiče, klijentkinje skoro nikad nisu tražile ništa specijalno. Jedna je tražila da nosim omiljeni sat i kravatu njenog muža dok smo bili na sastancima. Ponekad bi pričala sa mnom kao da sam joj bio muž kada su bili mladi, ćutao bih i milovao je po ruci u tim trenucima. Osećao sam da ima neki gubitak koji treba da prebrodi, plašio sam se da progovorim kada bi se prisećala jer nisam želeo da joj to uništim - rekao je on.

foto: Profimedia

S druge strane, njegov "kolega" je bio mnogo otvoreniji. Zove se Andrija i ima 28 godina. Radi kao žigolo poslednjih sedam godina. Ne želi da radi preko agencije već je sam svoj gazda. Kada je dobar mesec on ima po 3-4 klijentkinje nedeljno.

- Može da bude samo prava jeb*čina. Jedan sat. Uđi, izađi i gotovi ste. A nekada se sve svede na sastanak, večeru i zagrljaj. I eto, mogu da uradim senzualnu masažu. Takođe mi se javljaju i parovi - priča on.

Ali uprkos tome što je plaćen da radi nešto što voli – da ima seks – kaže da to što je žigolo ima uspona i padova.

- Ponekad zaista uživam radeći ovo, a ponekad se pitam zbog čega ja sve ovo radim. To je kao sa svakim poslom... imate dobre i loše trenutke - rekao je on dodavši da sat vremena naplaćuje i do 300 evra.

(Kurir.rs)

