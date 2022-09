ŽIV TI DOĆI KUĆI NEĆU: Evo kako je Branko Ćopić kroz pesmu opisao TRAUMATIČNO ISKUSTVO prvog dana škole iz ugla ĐAKA PRVAKA!

Poznato je da je prvi dan škole često traumatično iskustvo za "male ljude" koji će u tim istim ustanovama postati odrasle, zrele osobe spremne za život. Kao i svaki početak u životu, i ovaj je neretko naporan, roditelji se na razne načine trude da im taj prelazak ublaže, a evo kako je sve to, nekada davno, opisao naš poznati pesnik Branko Ćopić.

Pesma đaka prvaka

Zbogom, bako, mili rode, u skolu me jutros vode, tamo ce me vazdan tuci, ziv ti necu doci kuci. Zbogom jagnje sviloruno, coban ti je poginuo. Zbogom, kravo, mlijecna spravo, odnio je salu djavo, pozdravi mi drago tele, poginucu danas, vele, poslednje ti saljem zbogom, osveti me tvrdim rogom. Zbogom, konju ritajuci, nastradacu čitajuci, unaprijed mi dusa zebe, vise jahat necu tebe, daj pomozi stradalniku, bjezacemo cak u Liku.