OVAKVOM OKTOBRU SE NISMO NADALI: Meteorolog najavio još jednu nedelju miholjskog leta! Biće čak 24 stepena

Posle tople subote, nedelja će biti malo svežija, a od utorka i još hladnije uz moguću kišu. Međutim, posle 16. oktobra ponovo nam sledi toplo vreme, najavljuje čuveni meteorolog Marko Čubrilo.

- Veći deo oktobra bi mogao doneti temperature iznad proseka uz povremenu pojavu kiše, posebno posle 19. oktobra. Trenutno je jače zahlađenje moguće tek krajem meseca - piše Čubrilo.

Kako navodi, u toku noći i sutra pre podne će se preko nas premestiti sasvim oslabljen hladan front koji će usloviti prolazno naoblačenje, gotovo sigurno bez padavina, uz manje osveženje i okretanje vetra na severozapadni smer. Posle današnjeg toplog dana, sutra maksimumi od 14 do 19 stepeni Celzijusa.

- Posle podne prvo na severu, a zatim i nad ostalim predelima razvedravanje. Noć ka ponedeljku hladnija u odnosu na protekle, ali u ponedeljak tokom dana malo do umereno oblačno i prijatno uz maksimume od 16 do 22 stepena Celzijusa. Od utorka pa do narednog petka biće više oblaka uz niže maksimume i povremenu pojavu kiše. Najveća verovatnoća za pojavu kiše stoji upravo u utorak, a zatim u četvrtak i petak pre podne - najavljuje Čubrilo.

Od utorka će maksimalne temperature biti oko proseka za ovaj deo godine i trebalo bi da se kreću od 13 do 18 stepeni Celzijusa.

- Vetar će uglavnom biti slab, severozapadni. Oko 15.oktobra se računa na razvijanje prvog, jakog, jesenjeg, ciklona nad širim prostorom Velike Britanije. Taj ciklon će ka naše delu Evrope povući novu količinu relativno toplog vazduha tako da će posle 16. oktobra temperature ponovo biti iznad proseka i maksimumi će se uglavnom kretati od 16 do 24 stepena Celzijusa - kaže Čubrilo.

