NEVREME SE UPRAVO PREMEŠTA SA SEVERA: Meteorolozi najavili padavine tokom noći SLEDI I PAD TEMPERATURE

Meteorolozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda najavili su nevreme za večeras na severu zemlje.

Oblačnost koja u Mađarskoj uslovlјava kišu premeštaće se ka severu Vojvodine pa se padavine na severu Bačke i Banata očekuju do kraja dana.

- Padavinska zona tokom noći premeštaće se preko ostalih predela Vojvodine ka širem području Beograda gde se padavine očekuju posle ponoći - piše u najavi na sajtu RHMZ-a.

Meteorolozi su za naredne dane najavili sveža jutra dok se tek u drugoj polovini nedelje očekuje porast dnevnih temperatura.

- Sledeće sedmice ponovo se očekuju hladna jutra i to u većini mesta ispod 10 stepeni. U ponedelјak i utorak tokom dana svežije, dnevna temperatura ispod 20 stepeni, dok će u drugoj polovini nedelјe biti toplije i to u većini mesta od 20 do 24 °C - navodi se na sajtu RHMZ-a.

Jutarnje temperature u većini mesta u Srbiji u ponedeljak biće oko 10 stepeni dok će maksimalna temperatura sutra biti 20 stepeni.

Snažno nevreme, podsetimo, prošle nedelje je dva puta za 48 sati zahvatilo sever Srbije! Na udaru nevremena bili su Novi Sad, Rumenka, Žabalj, Bački Jarak, Bačka Palanka, Šid, Temerin, Futog, Šajkaš...

