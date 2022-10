SRBI SE ŽALE ŠTO IM POPISIVAČI DOLAZE U NEDELJU, ALI TO NIJE SVE: Ne poštuju kućni red! Haos na mrežama zbog OVOGA!

Popis stanovništva u Srbiji je počeo 1. oktobra, te od tada kruže objave na društvenim mrežama u kojima građani pišu svoja iskustva sa popisivačima, a neki se žale na vreme njihovog dolaska.

S obzirom da to popisivači popisuju i vikendom, neki građani su se žalili na to kako neko može da im dođe kući nedeljom i to ni manje ni više nego u osam sati uveče.

- Bio popisivač sinoć oko 20 sati. Nedelja. Veče. Mislim se ni sebe ne puštam u kuću nedeljom u 20 sati, a ne tebe. Virila kroz špijunku. Pravila se mrtva - piše u jednom tvitu na društvenoj mreži Tviter.

Ovaj tvit je pokrenuo lavinu komentara građana koji su u velikom broju bili saglasni sa tim, dok su neki stali i na stranu popisivača.

- Nedeljom pre podne se spava, posle je ručak, pa kućni red, pa odmaramo, pa od nedelje radimo neko pre podne neko po podne, pa kućni red u sredini, pa idemo na kafu pre posla pa posle posla... Pa, kad će - piše u prvom komentaru dok u drugom stoji:

- Mene u devet uveče zvala Izgleda im nisu ponudili obuku o poštovanju kućnog reda i lepom ponašanju.

Pojedini korisnici su pisali da iako je neko nedeljom kod kuće za druge to znači da nije.

- Meni bila, napravila dramu. Ona, ne ja. Koliko ima posla, da li će sve stići, haos joj od života, evo već je 11, a jos nije ni doručkovala. Zasela nam, ispostavilo se da je 50 odsto pitanja bilo sa spiska, a 50 odsto nešto što nju zanima - napisala je jedna korisnica.

Ipak, neki su popisivača rado primili i popis završili za deset minuta.

- I meni je bila devojka u nedelju popodne... izvinjava se i kaže mora, jedva postiže. Primila sam je na terasu... Žao mi devojke, student još. Mnogo su je napadali divljaci, čitali laži na netu. Nema ništa neprilično u pitanjima. Ne moraš da odgovoriš kad nećeš.

