STIŽU NAM TROPSKE TEMPERATURE U OKTOBRU! Srbija sutra u majicama, skala na 30 STEPENI, a evo šta nas čeka u novembru!

Miholjsko leto osetili smo poslednjih dana, ali skok temperatura tek nas očekuje. Nakon prolećnih temperature ovog vikenda, ali i letnjih u Valjevu i Loznici, gde je bilo 26°C, a u Beogradu 25°C, i jutra su od juče znatno toplija, pa je danas minimalna temperatura uglavnom bila iznad 10°C, što znači da su temperature ovih dana kao da je maj.

Meteorolog Đorđe Đurić objašnjava da je noćas preko Srbije prešao veoma oslabljeni hladni front, tek ponegde sa slabom kišom, a jugozapadni vetar je okrenuo na severozapadni, pa je danas malo svežije, ali i dalje relativno toplo za ovo doba godine.

Tokom dana biće pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost, a severozapadni vetar biće u skretanju na južni. Maksimalna temperatura biće od 20 do 25°C.

- Sedmica pred nama biće suva i stabilna i to zbog uticaja anticklona, dok će sa Mediterana pristizati veoma topla vazdušna masa, naročito početkom sedmice. Ponedeljak će biti najtopliji dan u sedmice i poslednji tako topao dan ove godine. Biće sunčano, a maksimalna temperatura biće od 23 do 29°C, lokalno i do 30°C, a u Beogradu do 28°C, navodi za Blic Đurić.

foto: Kurir televizija

Najtoplije biće u predelima sa fenskim efektom jugozapadnog vetra, u Podrinju, Kolubarskom okrugu, Mačvi, i u Beogradu.

Veoma toplo se očekuje i u utorak,međutim, doći će do manje promene vremena. Preko severa Evrope premeštaće se ciklon, a u sklopu njega i hladni front. On će samo svojim perifernim delom i kao veoma oslabljen preći preko Panonske nizije i u utorak do podneva stići do severa, a do kraja dana i do ostalih predela Srbije i doneti prolazno naoblačenje i tek ponegde na severu slabu kišu, ali će u većini predela ostati suvo.

Jugozapadni vetar biće u skretanju na severozapadni, prolazno na udare i jak. Maksimalna temperatura biće od 20°C na severozapadu do 28°C na jugoistoku Srbije.

- Od srede se očekuje jačanje veoma snažnog anticklona, čiji će se centar potom izmestiti iznad našeg područja, uz veoma visoke vrednosti vazdušnog pritiska. Takva sinoptička situacija usloviće da do kraja sedmice bude sunčano, stabilno i suvo, uz veoma slab i promenljiv vetar, a jutra će postatai hladnija, u mnogim predelima i maglovita. Sa severoistoka sre očekuje priliv malo svežije vazdušne mase, ali će biti i dalje toplo za kraj oktobra – kaže Đurić.

Minimalne jutarnje temperature biće od 6 do 12°C, a maksimalne dnevne od 18 do 22°C. U pojedinim predelima očekuje se duže zadržavanje magle i u tim predelima biće hladnije.

Meteorolog najavljuje da prema trenutnim prognozama i prvih pet do sedam dana novembra će biti pod uticajem antciklona, i očekuje se stabilno i suvo vreme, ali i natprosečno toplo, uz jutarnje temperature od 5 do 10°C, a tokom dana oko 20°C.

- S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature temperature za kraj oktobra od 14 do 18°C, a za početak novembra od 11 do 15°C, one će u ponedeljak, a u delovima Srbije i u utorak biti više i za 10 stepeni od proseka, a potom do kraja oktobra uglavnom za oko pet stepeni, a početkom novembra za 5 do 7 stepeni. Kada su padavine u pitanju, do kraja oktobra, ali i tokom prvih 10 dana novembra očekuje se veoma sušno vreme – zaključuje.

(Kurir.rs / Blic)