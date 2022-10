ŠOK PORUKA UKRAJINCA IZ BEOGRADA: Ne veruj Rusima! Kada stave nogu na vašu zemlju, videćete kakvi su! VIDEO

Ukrajinski Jutjuber i novinar, Orest Zub, obreo se u Beogradu pre nekoliko meseci. Tom prilikom on je snimio video gde je predstavio glavni grad Srbije kroz vekove, ali i pričao zbog čega Srbi u Rusima ne bi trebalo da vide Ruse kao braću.

Orest, koji je u srpskoj prestonici boravio sa suprugom, upoznavanje svojih pratilaca sa Beogradom i Srbijom, započeo je sa Kalemegdanom, gde je pričao o istoriji Srbije i Beograda kroz vekove, odnosno, kroz ratove sa Otomanskim carstvom i Austrougarskom. Tom prilikom, pohvalio je veličinu i izgled Kalemegdana. Naveo je kako su mu teniski tereni najomiljenije mesto na tvrđavi, budući da je poluprofesionalac u tom sportu, kao i da igra mečeve, te se i našalio da bi voleo da tu vidi i Novaka Đokovića. Nakon toga, on je krenuo ka centru grada, knez Mihailovoj ulici, pričajući o srpskoj istoriji u 19. veku, u koju je, po svemu sudeći, Orest odlično upućen, budući da je znao sve o povezanosti Srbije sa Francuskom, Austrougarskom, Rusijom, ali i o ratovaima koji su se odigrali u 19. i 20. veku.

Ono što mu je upalo u oči, jesu štandovi na kojima se prodaje veliki broj suvenira iz Srbije. Upravo tu je tražio majice, bedževe i ostale suvenire na kojima se nalazi lik predsednika Rusije.

foto: Printscreen YT

"Nisam video ono što me je najviše plašilo. Veoma dobro. Naime, na više snimaka sam video da na ovakvim tezgama možete da nađete ruske suvenire ovde. Hvala Bogu, ovde ih nisam našao. Ono što sam video, jeste prelepa avenija, na prelepoj lokaciji", rekao je on šetajući Knezom, čiji je izgled nahvalio, sa akcentom da su ljudi nasmejani i razdragani.

Sam grad je uporedio sa Bečom i Budimpeštom. Turu gradom nastavio je dalje ka Slaviji, ulicom kralja Milana, pričajući dalje o našoj istoriji, pričajući o Kraljevini SHS, odnosno, Kraljevini Jugoslaviji. Tom prilikom, zastao je kod spomenika ruskog kralja Nikolaja II Romanova, gde je pričao o povezanosti Srbije i Rusije, za koju je naveo da ih razume, navodeći da su obe nacije pravoslavne, sličnih etiničkih korena, ali i političkih uverenja.

"Videvši ovu sliku, ne samo da sam tužan, već sam veoma zabrinut ljudi. Imamo ludog čoveka i pored toga napisanu reč brat. I na ruskom i na srpskom, to znači brat. Oči Putina su obojene, kao i neka slova, kao da je neko želeo da ih obriše. Razumem istorijske činjenice zašto su Srbi takvi prema Rusima, zašto ih gledaju kao bliske. Rusi uvek sebe predstavljaju kao brata svim slovenskim zemljama. Jedan od razloga zašto su napali Ukrajinu, jeste oslobađanje.

foto: Printscreen YT

Vidite kakvo oslobađanje sprovode... Oni ubijaju civile, već je preko 10.000 ljudi stradalo i to nema veze sa oslobađanjem. To je čist okupacijski rat. Oni su tip ljudi koji igraju sve dok njima idu beneficije. Do sada je istorija pokazala da je Srbija bila dobar partenr Rusiji. Međutim, moja baba mi je uvek govorila : "Ne veruj Moskvi, ne veruj Rusiji." Kada stave nogu na vašu zemlju, videćete kakvi su", rekao je, a onda je nastavio sa svojom ličnom pričom.

Naime, kako je rekao, on je iz Lavova, koji prema njegovim rečima sve do Drugog svetskog rata, nije imao dodira sa Rusima. Nakon rata, uprema njegovim rečima, nastupio je haos.

"Kada su Rusi došli, ubijeno je i u gulage poslato preko stotine hiljada ljudi. Brat tako ne folazi kod svog brata. To je samo jedan primer. Želim da upozorim Srbe i da im prenesem poruku moje bake - ne veruj Rusima. To može da bude jako loše. To nije fanzazija, nakon što smo videli šta se sve dešava u Ukrajini. Ukrajina je sada štit slobodnog sveta. Ako Ukrajina padne, vaša komšijska zemlja može da bude sledeća. Ko zna koliko daleko Rusi mogu da dođu... Zato, držite se dalje od njih, na razdanljinu ruke, što kažemo u Ukrajini. Ne pravite grešku kao mnogi Ukrajinci, koji su mislili da su Rusi braća. Uveravam vas da nisu... ", rekao je on.

Nastavak šetnje po Beogradu, iskoristio je da poseti park Manjež, kao i da predstavi arhitekturu i istoriju tog dela grada. Orest se tu našao i sa svojim prijateljem iz Srbije, koga je upoznao svega nedelju dana pre početka rata u Ukrajini, tokom posete Nagono Karabahu. Tom prilikom, njegov prijatelj iz Srbije, objasnio mu je razloge zbog čega Srbi smatraju Ruse za braću, ponajviše kroz primere iz Drugog svetskog rata. Tokom šetnje po Nemanjinoj ulici, našao se i ispred porušenih zgrada Generalštaba. Tu se još jednom osvrnuo na istoriju Srbije.

- Istorija je nešto što nas profesori dosta uče. I to je najbolja stvar da učimo pre nego što nastanu neke posledice. Ožiljci traju dugo vremena. Primera radi, ovde vidimo ostatke Ministarstva odbrane, koji izgledaju ovako već više od 20 godina, kada je NATO bombardovao Srbiju. Oni ih drže ovako da ljudi pamte kakve su kosekvence rata. Za mnoge Srbe, očigledno, ovo je mnogo dublje u njihovim srcima i dušama nego što ja shvatam. Očigledno, sa druge strane, postojao je razlog za to. Zbog tog radikalnog poteza, vlada je smenjena i ova zemlja je započela put progresa i razvijanja. Dvadesti vek je bio surov prema Srbima i Balkanu generalno", rekao je Orest.

Prilog je završio kadrovima nastalim ispred železničke stanice, spomenika Stefane Nemanje, kao i Beograda na vodi.

"Za sada deluje da je Srbija u progresu, zemlja postaje moderna, prave se ambiciozni projekti", rekao je on na kraju snimka.

Kurir.rs/Blic