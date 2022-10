RHMZ OBJAVIO PROGNOZU ZA POČETAK NOVEMBRA: Danas do 23 stepena! Za vikend u ovom gradu temperatura ISPOD NULE

U Srbiji će ujutru biti maglovito i oblačno, a tokom dana pretežno sunčano vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najniža temperatura od tri do 10, a najviša dnevna od 19 do 23 stepena. Vetar slab, promenljiv.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će posle jutarnje magle tokom dana biti sunčano vreme sa najnižom temperaturom od šest do 10, a najvišom oko 22 stepena.

Biometeorološka situacija pogodovaće hroničnim bolesnicima, ali se dodatna pažnja savetuje osobama sa srčanim tegobama. U jutarnjim satima pojačane tegobe mogu osetiti i astmatičari. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi.

Toplo i početkom novembra

"U toku jutra u Vojvodini, nižim delovima Beograda, duž rečnih dolina i po pojedinim kotlinama magla će smanjivati vidlјivost na 200 do 500 m, lokalno i na manje od 100 m, ponegde uz pojavu rosulјe.

foto: Printscreen/RHMZ

Početkom novembra, u narednih 7 dana zadržaće se toplo i stabilno vreme. Ujutru sveže, ali bez jutarnjih mrazeva, u nižim predelima sa maglom, koja će se ponegde zadržati i pre podne. Tokom dana preovlađivaće sunčano sa maksimalnom temperaturom iznad proseka, u većini mesta od 20 do 25 °C", najavio je RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Na celoj teritoriji Srbije danas je na snazi žuti meteo alarm zbog magle, a to znači da je vreme potencijalno opasno.

foto: Printscreen/RHMZ

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objavio je meteo alarm.

Vreme narednih dana

U nedelju jutro hladno i ponegde maglovito, a tokom dana toplo za ovo doba godine i pretežno sunčano. Međutim, mogu postojati oblasti gde se magla može duže zadržati ili izdići u nisku oblačnost sa sumaglicom, pa bi u tim predelima bilo hladnije. Vetar slab severni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 2°C do 11°C, u Sjenici -1°C, a maksimalna od 20°C do 24°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 7°C do 15°C.

Početkom iduće sedmice se zadržava slično vreme: Ujutru sveže i ponegde magla, a tokom dana pretežno sunčano i toplije od proseka. Maksimalne temperature od 20°C do 23°C u većini predela, a u oblastima gde se magla ili sumaglica zadrže duže biće svežije.

(Kurir.rs)