ŽENU SRPSKOG FUDBALERA PREVARILA DADILJA: Unajmili smo je po preporuci, dali joj hiljade evra, pa saznali PRAVU ISTINU (VIDEO)

Bogdana Kuzmanović, žena srpskog fudbalera Zdravka Kuzmanovića, objavila je video snimak na društvenoj mreži i opisala kako ih je dadilja prevarila.

Naime, ona je na Tik-Toku snimila video i detaljno objasnila šta se desilo. Video je nazvala "dadilja iz noćne more", a u opisu videa napisala "pazite koga primate u kuću."

"Ovo je priča o dadilji koja je pozajmila novac, pobegla, nikad se nije javila i onda smo saznali sve laži o njoj", počela je Bogdana priču i nastavila:

"Kada sam bila sedmi mesec trudnoće sa Natalijom, Nemanja je imao godinu i sedam meseci i doktor mi je rekao da mi treba pomoć, spustio mi se stomak i nisam smela više da ga dižem. Bio je težak i visok i tada smo odlučili da uzmemo dadilju da nam pomogne i to je bila najbolja odluka ikada. Sada imamo ženicu koja je divna", rekla je ona.

Potom je ispričala kako su dadilji pozajmljivali novac, a onda se dogodilo nešto što nisu očekivali.

"Po preporuci jednog čovek, unajmili smo tu ženu, neću da joj kažem ime. Bila je kod nas skoro godinu dana i kreće polako da zajmi novac. Malo po malo, malo po malo, ali to nije bilo 100, 200, 300 evra, nego više. Posle godinu dana, ja sam je zvala da je pitam nešto i ona je rekla da neće da dođe sutra na posao i to je bilo to. Posle se više nije javila. Uzela je novac, pozajmila novac i prestala da odgovara na poruke i pozive. Bili smo u šoku, naročito što je to osoba koja nam je bila u kući, sa detetom uvek, uvek smo joj izlazili u susret", ispričala je Bogdana.

Kada je ostala bez dadilje, ljudi iz komšiluka su počeli da joj otkrivaju ko je zapravo žena koja joj je čuvala decu.

"Nakon što se to desilo, počeli su ljudi iz kraja, iz okolnih kafića, jer svako svakog zna, počeli su ljudi da pričaju kakva je bila na igralištu sa Nemanjom, nije obraćala pažnju na njega, nego je bila na telefonu. Kasnije smo saznali, od par ljudi... Prvo, ona je svaki dan dolazila, žalila se na muža, na sverkvu, na dva sina, na sve. Uvek je dolazila sa različitim pričama i pričala je da živi, ne u Beogradu, nego u gradiću pored i mi smo njoj svako veče plaćali taksi do tog gradića. Ona uopšte nije živela tu, sve je lagala, nije živela ni sa mužem, ni sa decom, ona se rastala. Dolazila je i pričala bajke svaki dan, imala je ljubavnika, sa njim je živela, sa njim se viđala i dok je čuvala Nemanju na igralištu. Pritom, imala je još jednog ljubavnika koji je isto radio za nas. Viđali su se dole kod nas u vešernici. Ona je non stop bila u vešernica, veš nije bio opran da bi se viđala sa njim", otkrila je Bogdana.

"I taj ko vam je nju preporučio nije vam učinio uslugu... Vetovatno ste bili opušteniji jer je došla po preporuci, zamka, na žalost znam iz iskustva", jedan je od komentara ispod ovog videa.

Bogdana je potom odgovorila: "Pa da… a na kraju je baš ispala katastrofa, ali nema veze, hvala Bogu sada imamo predivnu ženicu i sve se završilo ok."

"A i ti ljudi koji su je viđali na igralištu kako ne vodi računa o detetu umesto da kažu na vreme", "Apsolutno isto iskustvo smo imali, neverovatno! Sta je sa ljudima danas. Tužno", pisali su korisnici ove društvene mreže.

(Kurir.rs)