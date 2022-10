JURIĆ OTKRIO ZA KURIR DETALJE BRUTALNOG NASILJA NAD DETETOM: Znamo ko je otac i zašto je maltretirao ćerku, podnosimo prijavu!

Nakon što je na društvenim mrežama Igor Jurić, osnivač Fondacije Tijana Jurić, objavio uznemirujući snimak brutalnog nasilja tvrdeći da se vidi kako otac tuče ćerku, Jurić je za Kurir otkrio da će protiv ovog čoveka podneti krivičnu prijavu, kao i zbog čega je došlo do brutalnog nasilja.

Kako je naveo za Kurir, radi se o porodici koja dolazi iz Kine.

foto: Kurir televizija

- Mogu reći da sam blago rečeno šokiran, ovo je bez obzira na mnoge strašne stvari koje smo videli, ovo je najači utisak do sada ostavilo. Važno je da vidimo kako će institucije reagovati, jer je ovde u pitanju strani državljanin. Imamo identitete i žrtve i nasilnika, podnećemo krivičnu prijavu! Ovo se desilo u Beogradu na teniskim terenima Crvene Zvezde - rekao je Jurić, koji je uznemirujući snimak dobio preksinoć od jednog od trenera.

Još jedno brutalno nasilje oca nad ćerkom. Dobio sam informaciju da je u pitanju porodica koja dolazi iz Kine. Podnećemo krivičnu prijavu i protiv ovog monstruma. pic.twitter.com/CrU7g0JcwU — Igor Jurić (@lojzija) October 28, 2022

On je otkrio da zlostavljana devojčica ima 14 godina, kao i da trenira tenis.

- Treneri koji su radili sa njom kažu da je to jedno izuzetno dete, a povod za ovo nasilničko ponašanje je navodno bio to što je jedan od trenera, koji je u tom momentu radio sa njom, rekao da se nije dovoljno zalagala i da nije želela da se kreće, tj. da radi ono što je od nje traženo. Navodno je to bio povod za ovo grubo i brutalno nasilje koje se desilo. Radi se o kineskim državljanima, ali ne mogu vam reći koliko drugo žive u Srbiji. Znam da su obilazili i druge teniske klubove. Ono što znam je da otac zlostavljač ne govori srpski jezik - zaključio je sagovornik Kurira.

Kurir.rs/ Mina Branković

