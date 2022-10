35 DANA U GRČKOJ NAS DVOJE KOŠTALO JE 700 EVRA: Beograđani otkrili kako izgleda putovanje kamperom!

Beograđani Jovan i Biljana Šukalo su pre pet godina kupili prvu kamp kućicu i od tada na ovaj način putuju po Srbiji i Evopi, čekajući trenutak kada će se potpuno preseliti i živeti na ovaj način.

Kako su objasnili kamp kućice su skupe ali biti kamper za njih je postao način života. Većinu godine provode na putu i to po principu" gde mi je lepo, tu ću da stanem".

"Imamo više od 100 noćenja u kampu tokom godine. Najviše vremena provodimo u Grčkoj gde idemo i tri puta godišnje. Obišli smo Lefkadu, Tasos, Krf, Krit, Elafonisos, Peloponez, Sitoniju, Kseniju, Kasandru i parkiramo se uglavnom na samim plažama. More je deset metra ispred nas, od ranog jutra do kasno uveče smo kraj mora. Zimi kampujemo u Austriji, Slovačkoj, Češkoj, Mađarskoj, a čak smo i za Novu godinu smo bili u Grčkoj sa našom kućicom", kažu oni.

foto: printscreen privatna arhiva

Nismo hteli da sve pare stučemo u zidove

Svi uvek razmišljamo prvo o kućama i stanovima, a kamp kućica nam je skupa zabava. Ipak, kada stučeš sve pare u zidove, onda sediš, ne mrdaš odatle i vidiš da ništa nisi uradio, priča Jovan Šukalo, po zanimanju taksista, piše Mondo.

"Nama nije problem da menjamo mesto boravka, da idemo tamo gde nam je bolje. Inače smo oboje iz centra Beograda, ali smo se preselili u Opovo, gde nam je lakši, lepši i jeftiniji život. Nismo hteli vikendicu u koju trčimo subotom i nedeljom i sve vreme provedemo u košenju trave i održavanju. Nismo hteli tako da živimo i da na taj način trošimo vreme i novac", objašnjava on.

Tako su došli na ideju da od komšije kupe prvu kamp kućicu, dodaje njegova supruga Biljana Šukalo.

foto: printscreen privatna arhiva

"Ta prva kućica bila je 1993. godište i koštala je 6.500 evra. Značila nam je preko leta, jer sve do tada, kada smo išli na letovanja stalno smo bili ograničeni mestom, hotelom, rezervacijama. Kada dođeš u jedno mesto to je to, ne mrdaš više. Vraćali smo se noću po mraku, nismo mogli da stanemo kada smo umorni. Kada smo kupili prvu kamp kućicu, sve se promenilo", kaže ona.

Vožnja kamp kućice na točkovima može da se poredi sa vožnjom kombija. Nije ništa teško, ali treba obratiti pažnju na visinu, širinu i težinu vozila, objašnjava Jovan.

"Može da se vozi oko 90, 100 na sat, ali kada su slabiji motori, bude malo problem kada se ide uzbrdo. Ima mnogo proizvođača i marki, a kućice se razlikuju po opremi. Meni je važno da ima dobro kupatilo i dovoljno prostora da se krećem po celom kamperu. Ima velikih kampera u koje ne može da stane ni troje ljudi, jer je raspored loš. Ja gledam da bude u što boljem stanju, mažen, pažen i očuvan, dok godište nije važno kao kod automobila. Unutra imamo sve što je potrebno za život, frižider, šporet, bojler koji rade na gas, zatim televizor i svetla koji rade na solarne panele. Sve može da bude na 12 ili na 220 volti, zavisi koliko nam treba. Imamo i termostatsko grejanje, pa je unutra toplo i kada je napolju minus", kaže on.

foto: printscreen privatna arhiva

Cene od 20.000 evra do 220.000 evra

Cene kamp kućica su vrlo šarenolike ali generalno, noviji i dobar kamper teško možete da kupite za manje od 20.000 evra. Ima i onih luksuznih od 220.000 evra, ali oni ne nude ništa mnogo više od ovih jeftinijih, samo što su noviji i atraktivniji, kaže naš sagovornik.

"Za 35 dana u Grčkoj gde smo obilazil razna mesta, putarine, sve nas je koštalo 700 evra za nas dvoje. Ipak, troškovi zavise od toga da li si na kamp stajalištima koja se plaćaju ili na drugim mestima. Generalno, ne treba kupovati kamp kućicu zbog uštede, nego zbog odmora i ako volite takav način života. Najbolje je da se prvo iznajmi za 80 evra, kako bi videli da li vam to odgovara.

Jeftinije je od hotela, ali skuplje od nekih first minute ponuda i privatnih smeštaja. Ima onih koji kažu da za te pare mogu da letuju 20 godina, ali poenta je što sa kamp kućicom ne dobijate samo letovanje, već svako putovanje koje vam padne na pamet. Ako želite za vikend na Frušku goru, možete da napunite frižider i krenete. BIli smo u celoj Srbiji, od Jagodine do Vrnjačke banje, svaki vikend smo negde", navodi Jovan Šukalo .

Kurir.rs/Mondo