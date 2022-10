UJUTRO MAGLA, TOKOM DANA SUNČANO I TOPLO: U većem delu Srbije preko 20 stepeni, a evo koji grad će biti najtopliji

U Srbiji će danas posle maglovitog jutra biti sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od tri do 11 stepeni Celzijusa, najviša u većem delu zemlje od 20 do 25 stepeni, u Negotinskoj Krajini oko 27, a na severu Vojvodine od 17 do 20 stepeni. Vetar slab, promenljiv.

U Beogradu će se magla u pojedinim delovima grada zadržati pre podne. U toku dana sunčano i toplije. Najniža temperatura od sedam do 10 stepeni, a najviša oko 23 stepena. Vetar slab, promenljiv.

Biometeorološke prilike biće povoljne za većinu hroničnih bolesnika i osetlјivih osoba, a oprez se savetuje astmatičarima u toku jutarnjih sati. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu promenlјivog raspoloženja i glavobolјe.

Kurir.rs