"DEKA ĆE MORATI U ZATVOR ZBOG OTMICE UNUKE!" Mišev: Ne smeju da mu daju veliku kaznu, Srbija MORA DA ZAŠTITI OVO DETE

Milan Popović, advokat i Gordana Mišev stručnjak za bezbednost govorili su jutros u studiju Redakcija povodom otete devojčice iz Osijeka.

- Dete putem tužbe treba da se poveri majci. To bi bio još jedan argument našeg državnog organa kao interes deteta koje će prevagnuti. Štitimo našeg državljanina, i tako bi postupak trebalo voditi - izjavio je Popović

Na izjave deke Miroslava Veršegija o odluci centra za socijalni rad da će dete dati na usvajanje iako su roditelji deteta živi i spremni da se brinu o detetu, mišljenje je dala Mišev.

- To se dešava. Centar za socijalni rad neretko za određenu sumu novca radi takve stvari. Interes deteta je pre svega, a mi to sad ne možemo znati. Problematičan je ovde deda. Mi bismo morali da ga izručimo, a on će sigurno odslužiti kaznu zatvora, ako se uzmu sve objektivne okolnosti ta kazna neće biti velika - rekla je ona

Kako će se situacija dalje odvijati po devojčicu, ali i po dedu koji je "junak" ove priče komentarisali su dalje u studiju, ne samo pravno, već i sa ljudskih aspekata, kako suditi ovom delu i stati u zaštitu deteta.

00:46 Advokat Popović u Redakciji: Interes deteta će presuditi, ali deda će morati da odleži kaznu za otmicu!

- Gde su bili do sada? Zašto u momentu kada je pokrenut postupak protiv oca nije reagovano adekvatno i nije pokrenuta tužba u Srbiji protiv oca, pa da majka preuzme dete u Srbiji. Ovako je sve zakomplikovano. A sud će utvrđivati samo dedinu krivicu, za krivično delo oduzimanje maloletnog lica - rekao je Popović

- Ono što je bitno je da je dete sa majkom i da su i tada njeni roditelji bili posvećeni pravu i željama deteta. Mislim da oni nisu čekali godinu dana, već se deda borio na sve načine koje je znao da dete vrati, bez reakcije srpskih vlasti, kao i majka na čije molbe centar za spocijalni rad nije reagovao - rekla je Mišev za Redakciju.

