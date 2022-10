MNOGI SU DOŽIVELI TU SLATKU SMRT! SRPSKI UROLOG OTKRIVA: Ovi muškarci ni pod razno ne smeju da se samozadovoljavaju

BEOGRAD - Medikamenti u poslednjih nekoliko godina nelegalno u Srbiju dolaze iz Egipta, a u toj grupi najviše su antibiotici i vijagra.

Naime, pojedini srpski turisti koji letuju u toj zemlji shvatili su da tamo mogu jeftino da pazare lekove, i to bez recepta. Kutija antibiotika može da se kupi i za evro-dva. "Vijagra" je tamo dva evra. Tako neki dovlače kutiju više da bi kod kuće imali u rezervi, a sve to samo da ne bi morali da odu kod lekara po recept.

Drugi pak ove lekove preprodaju, što se može videti po ponudama na oglasima, banderama, ali i pijačnim tezgama.

O toj temi u jutarnjem programu TV Pink kod Jovane Jeremić govorili su privatni detektiv i doktor - urolog.

Srpski stručnjak u oblasti urologije dr Aleksandar Milošević kaže da je se*sualna energija najveća životna energija, i kada tu zaškripi, odmah se javlja potreba za medikamentima. Kako kaže, za muškarca je od devedesetih godina tražena pilula, a za žene tek poslednjih sedetak godina.

- Ono što je danas najviše narušeno je komunikacija - rekao je dr Milošević.

Maženje što češće Doktor je rekao da prosek vođenja ljubavi ne postoji i da je to individualno pa je preporučio što češće maženje a kad je reč o recimo 70-godišnjacima i jedanput mesečno je u redu.

Seksualna energija je sa ovim lekovima doprinela da se patologija potpuno promeni, dodao je. - Oni postižu erekciju, a ne mogu da dođu do ejakulacije bez masturbacije - kaže doktor.

Lek u određenim zemljama može da se koristi bez kontrole i nadzora, što je opasno, navodi dr Milošević.

- Imamo sve više problema u seksualnoj funkciji, komunikaciji, a o tome govori i bela kuga. Ono što se često dešava, jesu pacijenti parovi koji ne mogu da obave seksualnu radnju. Uz vijagru koristi drogu ili kokain - dodao je on i objasnio da pacijenti koji doživljavaju erekciju ali ne i ejakulaciju nikako ne smeju da masturbiraju a ako to i rade obavezno da to bude uz partnerku.

Šta kaže privatni detektiv? Braca Zdravković, detektiv kaže da se prvi put sa problemom vijagre susreo, 1996. godine, a kod nas je Požarevac i okolina bio mesto gde se najviše preprodavala. - Rumunke i Ruskinje su radile po selima, a meštani su želeli da se pokažu, i da im pokažu da su i dalje u snazi - objašnjava Zdravković. To se, kako kaže, kasnije pretvorilo u kriminal. Jedna tableta je, otkriva, bila oko 100 maraka. - Mnogi su umirali tokom seksa, i doživeli su tu slatku smrt - dodao je Zdravković.

Dr Milošević o prosečnoj dužini srpskog ponosa

Urolog Milošević je s proleća gostujući na TV Prva otkrio i kolika je prosečna dužina muškog polnog organa na našim prostorima.

Ako se među muškarcima povede razgovor o veličini polnog organa, izvesno je da će svaki od njih svoj da "produži" za centimetar-dva. Urolog dr Aleksandar Milošević je izneo podatke o dužini prosečnog muškog polnog organa u erekciji kod evropskih muškaraca, i kaže da on iznosi između 13.6 i 14.2 centimetra.

- Ono što je zanimljivo u tim studijama, žene su rekle da bi penis trebalo da bude 14.5 do 15, a muškarci 16.6 do 17, to su želje jednih i drugih, tako da se vidi da bi i jedni drugi hteli da bude veći, rekao je urolog Milošević.

Ipak, ono što se smatra normalnom veličinom polnog organa, možda će vas iznenaditi.

- Smatra se da nas da normalan penis u erekciji je oko devet centimetara, čak i ispod, gornja norma je 16,5 do 17 centimetara. Mi smo imali u mom doktoratu 40-ak pacijenata koje smo operisali, koji su imali penise od 17 do preko 20 centimetara, mi smo morali da ih smanjimo na normalne mere od 13-14 da bi imali erekciju. Tako da, eto, to su normalne vrednosti, rekao je dr Milošević.

Dr Milošević je istakao da oko 70 odsto muškaraca ima normalne veličine genitalija, a za one koji nemaju, tu je hirurgija koja može da im produži penis za nekoliko centimetara.

