POČEO DIJALOG O KLIMATSKIM PROMENAMA

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović otvorila je danas konferenciju „Dijalog o klimatskim promenama – Klimatski pametna partnerstva u Dekadi akcije” u sklopu koje se na nacionalnom nivou razgovaralo o važnim pitanjima iz ove oblasti, u susret globalnom samitu Ujedinjenih nacija - COP27 koji će biti održan od 6. do 18. novembra 2022. godine u Šarm el Šeiku u Egiptu.

foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Konferenciju, koju je organizovalo ministarstvo uz podršku UN i Programa Ujedinjenih Nacija za razvoj (UNDP), pored ministarke Vujović otvorili su i ambasador Egipta i glavni pregovarač Predsedništva COP27 Mohamed Nasr, stalna koordinatorka UN u Srbiji Fransoaz Žakob i šef Delegacije EU u Beogradu Emanuel Žiofre.

Ministarka je navela da klimatske promene izazivaju veliku materijalnu štetu u svim delovima sveta, čije posledice osećaju svi, dodajući da je predstojeći samit COP27 važan, jer se očekuje da će se sve zemlje ujediniti oko zajedničkog klimatskog cilja, definisanog Sporazumom iz Pariza.

foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

- Srbija je na nacionalnom nivou povećala svoju klimatsku ambiciju za tri puta u okviru nedavno usvojenog revidiranog Nacionalno određenog doprinosa - NDC. Planiramo da do 2030. godine smanjimo emisije gasova sa efektom staklene bašte za 33,3% u odnosu na nivo emisija iz 1990.godine i to u svim relevantnim sektorima – rekla je Vujović. Prema njenim rečima, jedna od najvažnijih tema predstojećeg samita COP27 jeste povećanje finansiranja za klimatske promene, kako bi se na globalnom nivou više ulagalo u projekte prilagođavanja na klimatske uslove.

foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

- I Srbiji je potrebno prilagođavanje na klimatske uslove na svim nivoima, od građana, preko lokalnih zajednica, pa do privrede koja treba da iskoristi šansu i postepeno prelazi na zelene, odnosno cirkularne modele poslovanja, što je u skladu i sa Zelenom agendom kojoj smo potpuno posvećeni. Preduslov za to je prilagođavanje regulative, na čemu ubrzano radimo. Nakon usvojenog krovnog Zakona o klimatskim promenama, ministarstvo koje vodim trenutno radi i na donošenju seta propisa iz ove oblasti, poput Strategije niskougljeničnog razvoja i Programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove. Naša vizija je da Srbija bude niskougljenično društvo sa konkurentnom i resursno efikasnom ekonomijom. Ako nastavimo da radimo zajedno, uz podršku naših partnera, to je cilj koji možemo da ostvarimo za kvalitetan život građana u klimatski otpornom društvu – rekla je Vujović.

Ministarstvo zaštite životne sredine