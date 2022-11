OD DANAS OBAVEZNE ZIMSKE GUME, ALI NE MOGU DA VAS KAZNE AKO IH NEMATE? U ovome je caka, ZAKON JE JASAN!

na snazi do 1. aprila

Zakonska obaveza upotrebe zimskih guma stupa na snagu od 1. novembra i trajaće do 1. aprila 2023. godine.

Vozači su obavezni da na sva četiri točka imaju zimske pneumatike. I to samo ukoliko na kolovozu ima snega, leda ili poledice.

To podrazumeva i da, u navedenim uslovima, minimalna dubina šare gazećeg sloja zimskih pneumatika mora da bude četiri milimetara.

Mnogi se pribojavaju kazni, koje idu od 10.000 do 20.000 dinara za one koji nemaju zimsku opremu, a rešenje dilema na društvenim mrežama dao je Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja. On je napisao da naplate kazni neće biti od 1. novembra.

- Ne kreće nikakva naplata kazni za zimske gume, jer su one obavezne u periodu od 1. novembra do 1. aprila samo ako su na kolovozu sneg, led ili poledica.

Dakle, oni koji nisu zamenili pneumatike ne mogu biti kažnjeni, osim ukoliko s letnjim gumama ne voze kada pada sneg ili ima leda ili poledice. Vožnja u suvim uslovima s letnjim pneumaticima posle 1. novembra nije kažnjiva. Međutim, ako se dogodi saobraćajna nesreća, vozač vozila koje nema zimske pneumatike plaća kaznu i svu štetu nastalu u nezgodi.

Takođe, u periodu od 1. novembra do 1. aprila na putevima izvan naseljenih mesta obavezno je u vozilu imati lance ili "čarape" za točkove, odnosno neko propisano sredstvo za povećanje otpora pneumatika.

