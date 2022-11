RHMZ NAJAVIO NAGLU PROMENU VREMENA, OVDE JE MOGUĆ I SNEG: Danas letnje temperature, do 28 stepeni, poznato kada stiže preokret

U Srbiji će danas biti natprosečno toplo i iznad većeg dela zemlje sunčano vreme, dok će ujutru na severu, po pojedinim kotlinama i duž rečnih dolina biti kratkotrajne magle i niske oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab do umeren vetar, južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od tri do 11 stepeni, najviša dnevna od 23 do 28.

U Beogradu će danas biti sunčano i toplo vreme, posle jutarnje kratkotrajne magle na širem području grada. Duvaće slab vetar, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od osam do 11, najviša dnevna oko 27 stepeni.

Meteorološke prilike će biti relativno povoljne za hronične bolesnike, ali se oprez ipak savetuje osobama sa srčanim problemima i astmatičarima. Moguće meteoropatske reakcije su promenljivo raspoloženje i glavobolja.

Upaljen meteo alarm

Žuti meteo alarm upaljen je danas na celoj teritoriji Srbije, izuzev istočnu Srbiju, upozorenje je na snazi zbog magle i visoke temperature za ovo doba godine, a to znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objašnjavaju iz RHMZ-a.

Vreme narednih dana

U sredu suvo i oko 5°C niža dnevna temperatura, ali je i dalje znatno iznad proseka. Na severu postepeno naoblačenje sredinom dana koje se popodne širi na zapadne i centralne predele, ali bez padavina. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 12°C, a maksimalna od 19°C na severu Vojvodine do 25°C na jugu i istoku Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 7°C do 14°C.

U četvrtak i petak i dalje toplije od proseka, s tim što u petak dolazi do naoblačenja tokom dana koje će popodne i uveče uzrokovati kišu, najpre na severu i jugozapadu Srbije. U subotu zahlađenje od 10.-ak stepeni uz kišu, a na višim planinama sneg.

(Kurir.rs)