PRVI DAN NOVEMBRA NATPROSEČNO TOPAO: Posle kratkotrajne jutarnje magle, u Srbiji danas temperatura do 28 stepeni!

U Srbiji će danas biti natprosečno toplo i iznad većeg dela zemlje sunčano vreme, dok će ujutru na severu, po pojedinim kotlinama i duž rečnih dolina biti kratkotrajne magle i niske oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab do umeren vetar, južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od tri do 11 stepeni, najviša dnevna od 23 do 28.

U Beogradu će danas biti sunčano i toplo vreme, posle jutarnje kratkotrajne magle na širem području grada. Duvaće slab vetar, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od osam do 11, najviša dnevna oko 27 stepeni.

Meteorološke prilike će biti relativno povoljne za hronične bolesnike, ali se oprez ipak savetuje osobama sa srčanim problemima i astmatičarima. Moguće meteoropatske reakcije su promenljivo raspoloženje i glavobolja.

