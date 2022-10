VLADIMIR MITRIĆ 18 GODINA RADI POD STALNOM POLICIJSKOM ZAŠTITOM! Veran Matić: Ovo je jedinstven slučaj, možda i u Evropi

Veran Matić, član Stalne radne grupe za bezbednost novinara, predsednik ANEM-a i Komisije za istraživanje ubistava novinara, sa svojim saradnicima bio je u Loznici gde je razgovarao o problemima novinara Vladimira Mitrića, koji punih osamnaest godina, živi pod policijskom zaštitom.

Sastanak je održan u gradskoj upravi, a Matić je ocenio da je Mitrićev slučaj "jedinstven, možda i u Evropi, da novinar već 18 godina radi pod stalnom policijskom zaštitom".

- Stalna radna grupa za bezbednost novinara prati sve slučajeve pretnji i napada na novinare u Srbiji, nastoji da pomogne nadležnim institucijama sistema da se ti slučajevi reše, a ovaj je posebno komplikovan i težak. O tome smo razgovarali danas i sa Tužilaštvom i prestavnicima MUP-a. Za dva dana je Međunarodni dan borbe protiv nekažnjivosti nasilja nad novinarima, poznato je da je u svetu prosek da 90 odsto slučajeva ubistava novinara i teškog nasilja nad novinarima nikada ne bude rešen - rekao je Matić.

Kako je istakao "ovo je jedan od slučajeva koji je delimično rešen".

foto: T. Ilić

- Sa jednom osuđujućom kaznom, ali je nedovršen u mnogim aspektima, i kada je reč o nadoknadi štete i drugim finansijskim aspektima. Ostale su i pretnje i prema proceni nadležnih instutucija treba da postoji policijska zaštita. Nama nije cilj da se Mitriću ukloni policijska zaštita, ali nam je želja da se svi aspekti ovog slučaja otvore do kraja kako se pretnje ne bi održavale u kontinuitetu evo 18 godina, i ko zna koliko će još – kazao je Matić.

Prema njegovim rečima u ovom slučaju štićeni su interesi isprepletanog kriminala i zvaničnih državnih institucija. One su dovele do upozoravajućih napada na Mitrićevu imovinu, tri puta mu je demoliran automobil što nije sankcionisno, a onda je došao i pokušaj ubistva, bez obzira što to nije tako kvalifikovano u sudskom procesu, kazao je Matić i dodao da pošto je u Komisiji za istraživanje ubistava novinara, zna kako izgledaju napadi na novinare koji su se fatalno završili.

Na sastanku je zaključeno, rekao je, da postoji čitav niz situacija u kojima se može pomoći Mitriću.

- U udruženjima ćemo se dogovoriti da damo besplatnu podršku preko advokata koji su dokazani u medijskom pravu. Jako nam je važna njegova bezbednost, a činjenica da ima policijsku zaštitu samo na nivou PU Šabac je veoma zabrinjavajuće jer obesmišljava policijsku zaštitu i nastojaćemo da bude kompletna i da Mitrić bude u potpunosti bezbedan kada zbog posla mora i van tog područja - kazao je Matić.

foto: T. Ilić

Nastojaće se da se i sa drugim institucijama nađu načini da se trajno reši bezbednost Mitrića, za njega lično, njegovu porodicu i profesionalno obavljanje posla.

- On je i do sada radio kao jedan od najproduktivnijih novinara koji se bavi naročito najtežim temama, a tiču se organizovanog kriminala i svih drugih aspekata nepoželjnih u društvu. Bio sam pod policijskom zaštitom šest godina i mogu svedočiti da je to robija. Vi ste izgubili bilo kakvu slobodu koju ste ranije imali, vremenom smanjujete komunikacije koje ste imali u normalnom životu, svodite kretanje na minimum. To je uništavanje ličnog života i stalno imate svest da ste ugroženi. Važno je da budemo solidarni prema svim kolegama u sličnoj situaciji jer samo kada držimo jako vidljivom samu situaciju i nadležnim institucijama dajemo do znanja da je važno da obave posao do kraja i zaštite u potpunosti kolegu Mitrića – kazao je on.

Mitrić: Ako se atakuje na novinare šta da očekuju drugi ljudi Vladimir Mitrić je rekao da je ovo "veliki dan ne samo za Loznicu i gradsku upravu, gde je održan sastanak, već i za srpsko novinarstvo i društvo". foto: T. Ilić - Odavde su otišle jasne poruke ne samo što se tiče mog slučaja. Rekli smo da ćemo nastojati da pomognemo zaštiti svih naših kolega, ali i ljudi iz instutucija koji rade svoj posao, koji mogu da budu naši saveznici u borbi protiv kriminala, korupcije i svih negativnih pojava sa kojima se suočava društvo. Ako se atakuje na novinare ili ljude iz institucija šta da očekuju drugi ljudi. Poslednji atak na mene bio je pre dvadeset dana i prvi put sam bio iznenađen kako su odlično reagovali policija, Tužilaštvo i sud što nekada nisam mogao da sanjam – kazao je Mitrić i istakao da su svi probleme koje je imao i ima ih isključivo zbog profesije kojom se bavi.

Kurir.rs/T. Ilić