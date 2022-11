SAHRANJEN MARKO KOM SU LEKARI PROBUŠILI CREVA Svilajnac u suzama, prijatelji ga ispratili -"otišao na nogama, vratio se u sanduku"

Stotine građana okupilo se danas u Svilajncu da poslednji put isprati Marka Stojanovića (30) koji je preminuo od komplikacija nakon kolonoskopskog pregleda u Opštoj bolnici u Ćupriji.

Sahrani, koja je počela u 13 sati, prisustvovali su mahom mladi ljudi, prijatelji preminulog mladića koji su i dalje u šoku da je do ovoga uopšte došlo.

- Bio je dobar dečko, pravi prijatelj, nikada nikoga nije ugrozio, reč rekao lošu, otišao je na nogama, vratio se u sanduku - kaže za "Blic" jedan od prijatelja koji je želeo da ostane anoniman.

Na groblju u Svilajncu vlada muk. Pola grada se okupilo i oplakuje Marka Stojanovića koji je za sobom ostavio suprugu Nikolinu i dvoje dece, te majku, oca i sestru. Supruga Nikolina, kao i Markova majka Gordana, jedva se drže na nogama.

Prijatelji koji u neverici ispraćaju mladog Stojanovića, ističu i da godinama postoje problemi meštana sa ćuprijskom bolnicom. Oni optužuju tamošnje lekare za "često pravljanje grešaka", te navode da je prisutna i korupcija.

Podsetimo, Marko je preminuo, kako se pretpostavlja, nakon kobne greške lekara u Ćupriji, koji su mu prilikom rutinskog pregleda probušili tanko i debelo crevo. Potom je podvrgnut dodatnoj operaciji plućnog krila, da bi nakon nekoliko dana bio hitno prevezen u Klinički centar Srbije u Beogradu. Tamo je nakon nekoliko dana provedenih u komi i borbe lekara da mu spasu život, nažalost izgubio bitku.

Marku je kolonoskopiju radio gastroenterolog dr Goran Gajić u Opštoj bolnici u Ćupriji. Porodica preminulog najavila je da će zbog nesavesnog lečenja i stručne greške tužiti bolnicu i lekare u Ćupriji.

- Mom mužu Marku lekar u ćuprijskoj bolnici probušio je i debelo i tanko crevo tokom konoloskopije, a posle intervencije kojoj je to hirurg zakrpio nije mogao da se probudi iz anestezije, ispostavlja se da su mu pluća probušena, pa je u komi prebačen u Kragujevac, a odatle u Urgentni centar u Beograd - ispričala je nakon Markove smrti supruga Nikolina Antić.

U pisanom odgovoru Opšta bolnica u Ćupriji nije negirala da je došlo do određenih propusta i u saopštenju koje je potpisao direktor, navode da je o svemu obavešteno Ministarstvo zdravlja i zdravstvena inspekcija.

- U Opštoj bolnici Ćuprija, prilikom komplikacija tokom kolonoskopije i, nažalost, tragične smrti pacijenta M.S, započet je inspekcijski nadzor od strane inspektora Sektora za inspekcijske poslove Ministarstva zdravlja - rekao je vd direktor bolnice u Ćupriji dr Slobodan Gajić.

Dalje su tvrdili da je Marko umro od posledica prejake doze anestezije, a prilikom prijema u Beograd na vratu nesrećnog mladića uočene su dodatne povrede.

- Na vratu jeste imao neku povredu, vrat mu je oticao i možda je to bio problem što mu kiseonik nije stizao do mozga. Ali niko nam nije objasnio kako su one nastale. Sve ćemo saznati kada budemo uzeli dokumentaciju - ispričala je Markova sestra.

Ministarka zdravlja Danica Grujičić najavila je u subotu da će inspekcija Ministarstva od ponedeljka biti u Opštoj bolnici u Ćupriji, nakon koje će biti urađena spoljašnja provera kvaliteta lečenja i biti poznate sve okolnosti nemilog događaja.

