POZNATI SRPSKI UROLOG O SVINGERSKIM ŽURKAMA: Ako već želite da idete sa partnerom morate da imate jednu VAŽNU STVAR NA umu

Svingerska okupljanja su već godinama "javna tajna" u Srbiji, a održavaju se daleko od očiju javnosti i organizuju na različitim lokacijama.

Ovakva vrsta zabave za većinu ljudi predstavlja tabu, a upućeni tvrde da je praktikuje veći broj parova u našoj zemlji nego što se to pretpostavlja.

Neki dobijaju svojevrsne pozivnice, a jedna internet stranica čak oglašava ovakve žurke i tu detaljno pišu cene, kome je dozvoljeno da dođe i koje su propozicije, odnosno pravila ponašanja koju prisutni treba da poštuju.

Dr Aleksandar Milošević, urolog i seksolog, gostovao je u Pulsu Srbije gde se dotakao svingerskih okupljanja, ali i kako to utiče na parove.

- To pokazuje nezadovoljstvo i traženje nečeg novog. Ljudi imaju nedovoljnost u svom odnosu. Mi smo se kao ljudi otuđili dosta i onda tim putem pokušavaju da poprave svoj seksualni život. Seksualnost je nešto što je najvažnije u našem životu i to je nešto što produžava život - istakao je Milošević.

- Ja svingerske žurke niti optužujem niti ih opravdavam. Seksualnost je jako čudna stvar, gde god niko ne trpi nešto u seksu, to je na neki način opravdano. Ako gospođa koja učestvuje u nekoj svingerskoj varijanti trpi celu tu stvar zbog nečega onda to nije dobro. Ako su oboje srećni i zadovoljni i dobijaju neko zadovoljstvo time, onda možemo da pričamo i on nekom opravdanju. Međutim, često je jedna strana nezadovoljna u seksualnom i psihičkom smislu. Bitno je da odlazak tamo nije nauštrb nekoga i da je to zajednička želja i volja - rekao je Milošević.

- Svingerska okupljanja su tajna na neki način što je dobro. Smatram da svaki seksualni nagon, nagon za mokrenjem, za defekacijom zahteva neku intimu. Prema tome i treba to napraviti intimno - rekao je Milošević.

