BOJOVIĆ NIJE PRODAVAC JABUKA: Stručnjaci o odluci da vođa zemunskog klana bude deportovan u Srbiju

Luka Bojović je uhapšen u Valensiji 2012. godine, a uskoro će biti deportovan u Srbiju jer je odslužio dve trećine zatvorske kazne.

Izručenje bi moglo da se dogodi 15. novembra.

Da li će izručenje Luke Bojovića Srbiji imati uticaj na podzemlje i ko bi trebalo da strepi od eventualne krvne osvete?

Na gorenapomenuta, ali i nekolicinu drugih pitanja, diskutovali su gosti "Usijanja" Gordana Mišev, stručnjak za bezbednost i Aleksandar Radivojević, advokat.

Aleksandar Radivojević je obrazložio zbog čega, ali i šta konkretno znači uslovni otpust, odnosno, deportovanje Luke Bojovića u njegovu rodnu zemlju.

- Bojović je počinilac kriminalnih dela, a određene mere su donete od strane španske države. Izdržao je veći deo svoje kazne, a koliko ja imam informacije, određena komisija za uslovne otpuste, odnosno sud je doneo odluku da pre isteka kompletne kazne bude pušten na slobodu - započeo je advokat, pa nastavio:

- Ukoliko se pokaže da je zatvorska kazna imala određeni efekat, ako imaju dobro ponašanje u toku te kazne, posle dve trećine imaju pravo na uslovni otpust, a to znači da će lice biti pušteno na slobodu. Dakle, ukoliko lice u preostalom trajanju te kazne ne ponovi ili ne načini krivično delo, biće na slobodi. S obzirom na to da je Bojović osuđen od strane španskog suda, sve što je uradio, to je bilo u suštini u Španiji. Ukoliko nema nikakav postupak u Srbiji, srpsko ministarstvo pravde ne može protiv njega pokrenuti niti donositi bilo kakve odluke - rekao je Radivojević.

Bojoviću su u stanu u Valensiji, podsetimo, pronađena tri pištolja, skraćena lovačka puška, panciri, prigušivači, municija, više od pola miliona evra u gotovini, ručni satovi, nekoliko lap topova, telefona i tablet računara. Samim tim se proteže pitanje na šta je sve ovo ukazivalo?

- Ovde je očigledno da jedna osoba sa ovakvim naoružanjem ne radi kao prodavac jabuka. To su sve sredstva likvidacije i ratnih sukoba, čak i previše naoružanja za jednu kuću, to su verovatno koristili svi pripadnici njegovog klana koji su u Španiji bili njegovi saradnici. Nekoliko puta je pokrenut postupak za likvidacije, ali nije uspelo da se dokaže - rekla je Mišev.

Podsetimo, Luka Bojović je važio za jednog od najopasnijih kriminalaca, a španska policija ga privela zbog organizovanog kriminala i posedovanja nezakonitog oružja i novca, a u Srbiji ga ne gone ni zbog jednog krivičnog dela.

Njemu u Španiji žive žena i deca.

