OVAJ VIRUS UGLAVNOM NAPADA BEBE! Pedijatar otkrio glavni simptom, čim se primeti treba odmah izolovati decu

Pet beba na Odeljenju intenzivne nege u Klinici za dečje interne bolesti UKC Niš ima respiratorni sincicijalni virus, zbog čega je obustavljen prijem dece u ovaj deo bolnice i sva koja zahtevaju intenzivnu negu upućuju se u Beograd.

Tim povodom gost jutarnjeg programa je dr Saša Milićević, pedijatar.

- Virus napada repsiratorne organe. On rastura tkivo, a sada je odjednom uhvatio veći broj beba. Prenosi se uglavnom kapljičnim putem, ali može i rukovanjem. Uglavnom se javlja kod dece do dve godine. On izaziva upalu bronhiola i kiseonik teže ulazi u pluća. Uglavnom to samo prođe, ali nažalost postoje i ovakvi slučajevi kada je neophodan respirator - rekao je Milićević.

Na pitanje kakvu terapiju zahteva ovaj virus, Milićević je rekao da je terapija gotovo ista kao i u slučaju drugih virusa.

- Terapija nije nikakva posebna, ukoliko je reč o blažem obliku. Treba voditi računa o unosu tečnosti. Antibiotici se kod blažih oblika ne daju. Teži oblici zahtevaju intravensku infuziju i često kiseoničnu terapiju - rekao je Milićević i dodao da virus retko kad ostavlja ozbiljnije posledice.

Milićević tvrdi da nekog posebnog vida prevencije protiv RSV virusa nema, osim izolacije, ukoliko roditelji primete da dete ubrzano diše i istakao da trenutno zagađenje vazduha stvara poteškoće respiratornim bolesnicima.

- Zagđenje vazduha jako utiče na pacijente koji imaju probleme sa respiratornim organima - rekao je Milićević i dodao da su najčešća virusna oboljenja kod dece respiratorni virusi, varičela i stomačni virusi.

