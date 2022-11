PLINSKA BOCA LAKO POSTAJE TEMPIRANA BOMBA! Ljudi greše zbog sitnica i MALE UŠTEDE! Ovde se uočava problem (FOTO)

Brojna domaćinstva su ih nabavila zbog globalne krize i najave restrikcija struje u Evropi, a već juče je došlo do prve eksplozije u Beogradu ove jeseni, u kojoj je povređena jedna žena

Eksplozija plinske boce koja se dogodila juče ujutru u Karađorđevoj ulici na Čukarici i u kojoj je povređena D. R. (72) poslednja je u nizu nesreća prouzrokovanih eksplozijom plina u kućnim uslovima. Poskupljenje struje i najave restrikcija širom Evrope doveli su do toga da mnogi i kod nas obezbede plinske boce za predstojeću zimu.

Ipak, to rešenje može biti i opasno po život ukoliko boca nije atestirana, pravilno postavljena ili ako se njom nepravilno rukuje.

Dragan Miković, zamenik komandanta Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd, za Kurir kaže da su uzrok požara najčešće neispravni ventili na boci jer oni ispuštaju malu koncentraciju gasa, koja u dodiru s vazduhom i varnicom stvara plamen.

- Ono što je najvažnije jeste da se prilikom montaže, ali i kasnije, proveravaju ventili, creva i spojevi na uređajima. Ako se nešto posumnja, koristi se najobičniji deterdžent. Ukoliko ima mehurića na spojnicama, to znači da je boca neispravna, da nije dobro montirana. Ako mehurića nema, sve je dobro spojeno. Boca se montira alatima od metala koji ne varniče, a kada se to radi, u blizini se ne sme paliti cigareta, koristiti upaljač. Na samoj boci je ventil koji treba prvo da se zatvori, pa onda da se skine crevo s potrošača, šporeta, grejalice i slično - kaže Miković i dodaje da plinska boca mora da bude atestirana i pravilno postavljena i da je treba puniti na mestima koja su za to ovlašćena.

Dragan Miković Ne eksplodiraju boce, već gas koji curi Miković kaže da je mit da se događaju eksplozije plinskih boca: - U domaćinstvima ne eksplodiraju plinske boce. Da bi ona eksplodirala, mora da bude u požaru, na veoma visokoj temperaturi. Eksplodira gas koji curi u prostor. Boce najčešće ostaju cele, a gas je taj koji napravi nezgodu.

Goran Lazić iz firme "ZOP konsalting", koja se bavi poslovima zaštite od požara, kaže da boce za domaćinstva treba da kontroliše ovlašćeni serviser na dve godine.

Šta raditi ako se oseća plin Praviti promaju i ne paliti uređaje Kada se ulazi u prostor u kom se oseća specifični miris gasa, potrebno je pristupiti odgovorno. U takvoj prostoriji, kaže Miković, najpre treba napraviti promaju: - Treba otvoriti sve prozore. Ne treba da se pale svetla, cigareta, pa ni da se koristi mobilni telefon. Ništa što može da izazove kratki spoj. Treba odmah pozvati vatrogasce. Ako dođe do curenja gasa, na bocu se može, da se ne bi širio požar, baciti mokra krpa. Ipak, najbolje je pozvati vatrogasce.

- Važno je da se boca nabavlja kod ovlašćenog distributera i tamo je treba i menjati. Preda se prazna i uzme puna. Opasno je što neki tu opremu nabavljaju na pijaci, jer takva oprema nije atestirana. Stalno treba kontrolisati da li na boci ima curenja, jer upravo to stvara potencijalno eksplozivnu atmosferu. Ako negde ima šištanja, treba odmah zvati servisera. Nezgoda s plinskom bocom na Čukarici prva je takva eksplozija u 2022. i povređena je jedna osoba. Prošle godine dogodile su se četiri eksplozije plinske boce, a povređeno je sedam osoba.

Kako se proverava ispravnost - Obični deterdžent nanosi se na ventil - Ako ima mehurića, to znači da je boca neispravna i da nije dobro montirana - Ako mehurića nema, sve je dobro spojeno

Kako se menja plinska boca - Boca se montira alatom od metala koji ne varniči - Kad se radi s bocom, u blizini se ne sme paliti cigareta, koristiti upaljač - Kad se menja boca, ventil prvo mora da se zatvori, pa se onda skida crevo s potrošača (šporet, grejalica i sl.)

