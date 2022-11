PRVI REZULTATI POPISA! Ove opštine prebrojale stanovništvo: Realnost gora od predviđanja demografa?

Iako se popis stanovništva u Srbiji nastavlja i nakon planiranog roka, pa će u pojedinim gradovima trajati i nedelju dana posle 31. oktobra, pojedine opštine uredno su završile popis i već objavile prve rezultate, odnosno, pokazale koliko se za deset godina broj Srba u našoj zemlji promenio, tačnije "proredio".

Kako je, naime, pre dva dana potvrđeno iz Republičkog zavoda za statistiku, u narednih sedam dana popis će se produžiti u Vojvodini, Pančevu, Novom Sadu i Subotici, dok, kada je centalna Srbija u pitanju, popis će duže od planiranog trajati u Valjevu, Užicu, Šapcu i u pojedinim beogradskim opštinama, kao što su Mladenovac i Zvezdara, a gde u protekli mesec dana nisu svi građani uspeli da se popišu.

Leskovac ostao bez 18.000 stanovnika

Međutim, dok u nekim opštinama podatke iz popisa ne možemo da očekujemo za još četiri nedelja, tri grada u Srbiji već su objavila rezultate, i to Pirot, Leskovac i Vranje, te potvrdili predviđanja pojedinih demografa da se u našoj zemlji za nešto više od 10 godina, odnosno od popisa urađenog 2011. godine pa do danas, broj našeg stanovništva drastično smanjio i to za više od 10 odsto.

Tako, a prema nedavno završenom popisu, u Leskovcu trenutno živi 125.876 stanovnika, dok je prema popisu od pre deset godina tamo stanovalo 144.206 građana, što pokazuje da sada tamo živi čak 18.330 stanovnika manje, odnosno, primetan je pad za čak 12.7 odsto.

I broj domaćinstava u tom gradu doživeo je primetan pad, pa je tako pre jedanaest godina taj broj iznosio 43.603, dok je sada isti smanjen i čini brojku od 41.119 domaćinstava, pokazuju objavljeni podaci iz ovog južnog grada Srbije.

U Pirotu 13.5 odsto manje ljudi

Popis stanovništva uspešno je i u roku završen i na teritoriji grada Pirota gde je popisano ukupno 50.099 lica, takođe manje nego 2011. godine kada je u tom gradu živelo 57.911 lica, pa je tako u ovom srpskom gradu primetan pad broja stanovnika za 13.5 odsto, pokazuju do sada objavljeni rezultati.

Načelnik Gradske uprave Saša Jovanović, kazao je kako su popisivači u Pirotu obišli 27.115 kućnih brojeva i popisali 30.044 domaćinstava i da je sve proteklo u najboljem redu, te istakao kako će premilinarni rezultati biti poznati do kraja novembra, a zvanični na proleće naredne godine.

I u Vranju osetan pad

Još jedan srpski grad koji je uspeo da od 1. do 31. oktobra prikupi podatke od svih svojih sugrađana u okviru popisa stanovništva jeste i Vranje, a gde je, kako je izjavio načelnik Gradske uprave Dušan Aritanović popisano ukupno 74.274 stanovnika i 37.214 stanova, što je više od 99 odsto planiranog, istakao je on.

Pre samo jedanaest godina, odnosno, na osnovu popisa stanovništva iz 2011. godine, u Vranju je živelo osetno više stanovnika - 83.524, pa je i ovaj grad zabeležio negativniji rezultat, odnosno osipanje stanovništva i to za 10.2 odsto.

Ukoliko bismo sabrali ova tri, inače veća srpska grada, oni zajedno imaju 12.3 odsto manje stanovnika nego na popisu iz 2011. godine kada je prostor njihove teritorije u pitanju.

Realnost gora od predviđanja demografa?

Da će popis iz oktobra ove godine pokazati kako nas je sve manje, predviđali su i sami demografi pre samog početka anketiranja građana, pa je tako demograf sa Instituta društvenih nauka Ivan Marinković izjavio za "Tanjug" da danas sve procene govore kako će nas na predstojećem popisu biti 700.000 manje nego 2011. godine.

Kako je Marinković tada objasnio, ne može se očekivati da će se čak i sa podizanjem nivoa rađanja demografska slika značajnije promeniti.

- Razlog je narušena starosna struktura u kojoj ima sve manje žena koje ulaze u reproduktivni period tako da će apsoluti brojevi nastaviti da padaju. Sve manje i manje dece će se rađati. Mogu da budu oscilacije na godišnjem nivou, jednu ili dve godine da dođe do neke stagnacije, ali trend je jasan - upozorio je tada Marinković.

Međutim, ukoliko se na osnovu dosadašnjih rezultata iz pomenuta tri grada ta projekcija preslika na čitavu Srbiju, te ukoliko bismo od brojke 7.186.862, koliko nas je zvanično bilo na popisu iz 2011. godine, precrtali 12 odsto, na novom popisu bismo imali 862.000 manje stanovnika ili ti 6.320.000 stanovnika, a što bi pokazalo da je situacija čak i gora od predviđanja demografa.

Ipak, ostaje nam da sačekamo konačne rezultate ovogodišnjeg popisa kada ćemo se i najpreciznije "prebrojati" i znati na čemu smo.

