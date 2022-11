BEZDUŠNO! Stanodavac izbacuje roditelje s bebom iz stana na Voždovcu, naprasno duplirao kiriju, umesto 350 sad zahteva 600 evra

Sve više stranaca dolazi u Srbiju, što je stanodavcima dalo vetar u leđa da cene kirija dižu u nebesa.

Pojedini su toliko postali alavi na pare i isključivo žele građane Rusije, Ukrajine ili, recimo, Turske za stanare. Bilo je primera gde su studente izbacivali kako bi stan izdali nekome sa više para, a sada je jedan vlasnik nekretnine otišao toliko daleko da iz stana izbacuje desetomesečnu bebu i njene roditelje jer ne mogu da plate stanarinu koju sada naprasno traži!

Jedna žena iz Beograda (ime poznato redakciji Kurira) najpre je na društvenim mrežama objavila da mladi bračni par s desetomesečnom bebom traži dvosoban stan do 450 evra zbog odluke stanodavca da duplira kiriju. Dobila je brojne reči podrške uz osude vlasnika.

Stupili smo s njom u kontakt i otkrila nam je kakvu dramu preživljavaju jer ih je stanodavac naterao da moraju da se hitno snađu iako je bio sasvim drugačiji dogovor kada su iznajmili stan:

- Mi smo u tom stanu na Voždovcu bili više od godinu dana, imali smo dogovor s gazdom da možemo ostati na duže zbog bebe, zbog jaslica, vrtića, rekao je da neće menjati cenu kirije. Mi imamo ugovor s njim, ali nije overen. On je pre dva dana pozvao mog supruga i rekao da je takva situacija da on mora da promeni cenu kirije i da će biti 600 evra umesto dosadašnjih 350.

Kaže da je vlasnik stana rekao da odluka nema veze s dolaskom stranaca u Srbiju, već da je "takva situacija". Ponudio im je ili da prihvate novu cenu ili da se isele.

- Da je rekao da podiže kiriju za 50 ili 100 evra, nekako bismo izgurali, a ovako nema šanse. Tražimo stan, nadam se da ćemo nešto pronaći do 450 evra. Mi smo šokirani, s obzirom na to da smo planirali da ostanemo na duže staze. Očajni smo. Do kraja meseca moramo da se iselimo. Ja sam nezaposlena, ne mogu da tražim posao dok beba ne krene u vrtić, pa je time situacija gora. Samo suprug radi.

Inače, čovek koji im je izdavao stan nije iz Beograda, već iz unutrašnjosti. Naša sagovornica kaže da je dosad bio korektan, te da su veoma neprijatno zatečeni ovom odlukom.

Kirija se ne može povećavati tokom perioda zakupa Stručnjak za nekretnine Kaća Lazarević objašnjava za Kurir da kod nas ne postoji zakonska obaveza da se ugovor koji potpisuju stanodavac i zakupac overava: - Ono što je važno jeste da ugovor o zakupu uvek treba da radi neko ko je pravnik, jer ugovor mora da štiti obe strane. Uz sve ugovore koji se pišu obično stoji stavka da se kirija ne može povećavati u toku perioda zakupa, zato bi oni koji zakupljuju stan to trebalo uvek da rade preko agencija koje imaju licencu. To što je taj čovek uradio ovoj porodici je katastrofa, gde će oni sada da nađu stan?! To je odraz našeg društva, digao im je cenu da bi izdao Rusima! Moraju se zaštite ljudi koji zakupljuju stanove.

Socijalni psiholog Vesna Tomić kaže za Kurir da empatija više ne postoji.

- O moralnom aspektu različitih oblika ponašanja danas niko niti razmišlja niti raspravlja. To dizanje cena kirija spada u moralni aspekt koji je potpuno uništen i nepostojeći. Čim je njegova nekretnina, on može da radi šta hoće. Moć, sila, prostakluk, nepoštovanje, nemanje mera idu u paketu nemoralnih aktivnosti. Stanodavci profitiraju.

Ciljano traže strance Pitaju ljude da li su IT stručnjaci iz Rusije! Na društvenim mrežama osvanula je prepiska jednog stanodavca iz Novog Sada i zainteresovanog građanina za iznajmljivanje stana. On je imao nekoliko konkretnih pitanja pre nego što bi odlučio da li da čoveka pozove da pogleda stan. Prepiska foto: Printscreen Tviter - Stan je slobodan. Da li ste IT stručnjak iz Rusije? - upitao je vlasnik nekretnine. - Ne, ja sam Srbin, a nisam ni IT stručnjak. - Da li znate da je cena kirije 1.000 evra, plus depozit 1.000 evra. Gde radite? - napisao je stanodavac. - Ništa od toga prijatelju, živ bio i srećno - naveo je u tom trenutku građanin.

