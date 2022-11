NESTALI NEMANJA IZ LAZAREVCA PRONAĐEN PRETUČEN U BUGARSKOJ: Našli ga na ulici dezorijentisanog i smrznutog JEDVA MOGAO DA HODA

Nemanja R. (20) iz okoline Lazarevca pronađen je u Bugarskoj!

Majka mladića, koji je nestao pre četiri dana kad je prešao bugarsku granicu, potvrdila je da je sina pronašla u bugarskom gradu Jambol u blizini benzinske pumpe.

- Zvao nas je neki čovek i rekao da je jedan bugarski državljanin video mog sina kako sedi u parku sa vidljivim povredama i dezorijentisan i tražio je telefon kako bi pozvao nekog dečka. Iskreno, sumnjala sam u verodostojnost priče, jer sam sigurna da bi moj sin u tom stanju prvo zvao mene, ali sam po dolasku u taj park dobila informaciju da je krenuo ka jednoj benzinskoj pumpi - navodi zabrinuta majka.

Dodaje da su kolima išli ka toj lokaciji kad je ugledala sina kako jedva hoda.

- Otišao je u majici, tankoj jaknici i u pocepanim farmericama. Ugledala sam ga, jadničak, smrzao se. Ne znam da vam objasnim osećaj kada sam shvatila da to jeste moj sin i da je živ. Ovo je prvi put da je on uopšte u inostranstvu bez nekoga od nas - navodi presrećna majka.

Milena dodaje da je za Nemanjin nestanak saznala od drugog sina.

- Došao mi je sin i rekao da je Nemanja u Bugarskoj. Nisam poverovala jer mi je rekao da ide u Obrenovac kod neke devojke, a do sada me nikada nije slagao. Međutim, on je putem društvenih mreža kontaktirao jednog dečka i rekao da je u Bugarskoj i da je pretučen. Taj momak je odmah pozvao mog starijeg sina sa kojim se druži i do detalja sve ispričao šta mu je Nemanja rekao - usplahireno kaže majka.

I Nemanjin brat Srđan potvrđuje priču i dodaje da ni on odmah nije bio svestan šta čuje.

- Drug me je pozvao i pitao: "Znaš li ti gde je Nemanja?". Kada sam rekao da je valjda u Obrenovcu, kod neke devojke, kako nam je rekao, drug mi je rekao da nije i da je u Bugarskoj. Ostao sam zatečen. Rekao mi je da ga je zvao i da mu je rekao da je pretučen i da ga je neko prebio na ulici, pominjao je neki parking i automobil - kaže Nemanjin brat Srđan.

Dodaje da su odmah otišli u policijsku stanicu kako bi prijavili nestanak.

- U policiji smo i saznali da je granicu sa Bugarskom prešao 1. novembra u 00.44 časova u automobilu, a da su sa njim navodno u kolima bili još jedan ili dvojica momaka. Ne znamo ni ko bi to mogao da bude, ne znamo ni ko su, ni šta su, ali to ćemo pitati Nemanju kada stignemo u Srbiju - zaključuje Srđan.

(Kurir.rs/Nova)