ZNAŠ LI KO SAM JA, MOŽEŠ DA BUDEŠ OBRISANA SA LICA ZEMLJE! Jeziva ispovest Milice koju je bivši muž hteo da ZADAVI PRED DETETOM!

"Uprkos tome što smo se razveli pre šest meseci, sada, moj bivši suprug je pre nekoliko dana pokušao da me ubije", kaže Čačanka Milica i dodaje da smatra da nasilnik neće odustati od svojih namera. Prema njenim rečima, bila je u braku jedanaest godina i pokušala da urazumi muža, jer imaju dvoje dece.

„Pokušavala sam da ga promenim, razgovarala sa njim kada je, uslovno rečeno, bio normalan, ali bezuspešno“, počinje da priča svoju muku ova žena, koja je ujedno i doktorirala na Tehničkom fakultetu, piše Nova.

„Prvi put me je udario kada je naša beba zaplakala. Bila sam u šoku. Ona je rođena iz velike ljubavi i, naravno, prešla sam preko toga“, objašnjava ona. Njenu porodicu u početku nije htela da meša u probleme jer je strahovala da će brat nešto loše učiniti u afektu što je kasnije njegov postupak potvrdio.

„Na kraju sam bila primorana da kažem i majci, ali i rođenom bratu. Nisam imala snage da se sama borim sa užasom. Počela sam da ‘trulim u duši’, jer ništa od toga nisam zaslužila. Odrasla sam u patrijahalnoj porodici, otac mi je preminuo, i mama je stalno govorila da ne želi da joj brat i ja ukaljamo obraz“, priča Milica.

Ona i nasilnik su imali stan od skoro 100 m2, ali ga je on pre razvoda prodao za upola vrednosti. „Mislim da, kada dobije napad ima želju samo da me povredi, što je bezbroj puta i činio. U početku sam, kao što rekoh trpela i ćutala. Do pre nekoliko meseci kada sam okončala brak“, objašnjava ona.

Sa dvoje maloletne dece se preselila kod majke u kuću i nastavila da radi i brine se o mališanima.

„Starije dete neće ni da čuje za njega, a kamoli da ga vidi. Svesno je horora u kome smo živeli. Pre nekoliko dana sam bila sa mlađim u prodavnici. Zvao je, u nameri da ga uzme i ja sam, iako je sud odredio vikendom viđanje, pristala. On je ipak otac i ne želim da mu uskraćujem trenutke sa decom“, priča nam Milica. Kada su izašli ispred trgovinske radnje, sačekali su ga. Žena nije ni slutila šta je čeka.

„Došao je i počeo da vređa. Ispod časti mi je da izgovaram te ‘prideve’. Pitala sam ga hoće li da uzme dete i on je počeo da me davi. Dete je zavrištalo i, kako mi kažu ljudi, zvali su odmah policiju i hitnu pomoć. Skoro da se ničega i ne sećam. I sada imam modrice na vratu, jer je hteo da me zadavi“, kroz suze govori ova nesrećna žena. Bila je u bolnici tri dana, a bivši muž je pobegao.

„Policija ga je uhapsila na granici sa jednom susednom zemljom. Određeno mu je zadržavanje u zatvoru od 30 dana, ali verujem da će pokušati opet da me ubije. On je imao spremljen kofer sa stvarima i novcem, krenuo u beg i stigao do granice za dva sata, a u normalnim uslovima treba četiri ipo“, kaže Milica ponovivši da strahuje da neće odustati od ubilačkih namera. Problem predstavlja i to što nema veru u institucije koje bi trebalo da budu na strani oštećenih.

„On ima razvijen biznis, nebitno koji. Poznaje ljude u policiji, tužilaštvu i bojim se da neće moći da mu stanu na put. Uvek mi je, prilikom ranijih svađa i maltretiranja, govorio – znaš li ti ko sam ja, možeš da budeš obrisana sa lica zemlje za tren“, očajno navodi naša sagovornica.

Kada se požalila pre nekoliko godina mlađem bratu on je otišao kod najboljeg druga da uzme pištolj kako bi ga ubio.“Na svu sreću, čovek je bio normalan i držao ga je u kući zaključanog nekoliko dana dok ga nije urazumio. Brat ima divnu porodicu i ništa ne bi time postigao“, priča Milica.

Potrebno joj je, kako kaže, 22 godine da se odmori od višegodišnjeg braka i ide kod psihijatra, ali i psihologa.

„Te seanse me nakratko smire, ali posle izvesnog vremena strah nadvlada sve druge emocije u meni. Naravno, ne govorim o ljubavi prema deci i mojim najbližima, porodici. Bojim se, strahujem šta će biti kada izađe, jer on ima mogućnost da angažuje najbolje advokate. Bilo bi dobro da ga pošalju na lečenje, ali sumnjam. On neće priznati da ima psihički problem. A i moćan je, jer ima novac. Samo želim da živim i decu izvedem na pravi put. Zabrinuta sam i za majku, ona je bolešljiva, ubiće je sekiracija. Molim se svakodnevno da moja situacija izađe na dobro. Videćemo, boriću se do poslednjeg atoma snage“, zaključuje kroz suze žena.

Kurir.rs/Nova