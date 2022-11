OSNOVCI U SRBIJI SVE VIŠE KORISTE OVU STVAR ŠTO MOŽE DA DOVEDE I DO SMRTI! Lekari upozoravaju: Izaziva aritmiju i MOŽDANI UDAR!

Učenici osnovnih škola u Srbiji sve češće preteruju u konzumiranju energetskih pića, koja u tom ranom dobu mogu biti okidač za ubrzan rad srca, moždani udar, ali i smrtni ishod, upozoravaju stručnjaci, koji zbog toga apeluju da se maloletnicima zabrani prodaja ove vrsta pića ili barem da se bolje kontroliše!

Javnost je nedavno šokirao slučaj dvanaestogodišnjaka iz okoline Varaždina koji je doživeo moždani udar, a uzrok se direktno povezuje s preteranom konzumacijom energetskih pića.

To je podstaklo i Odbor za zaštitu potrošača Evropskog parlamenta da ponovo pokrene pitanje zabranjivanja prodaje energetskih napitaka deci, jer gotovo ništa od najavljenih izmena nije realizovano u poslednjih nekoliko godina, a međuvremenu je u nekoliko zemalja potvrđena iznenadna smrt maloletnika koji su konzumirali ove napitke.

Maloletnici uživaju u konzumaciji ovih napitaka tokom časova, pre ili posle treninga, ali ih često mešaju i sa alkoholom. Nedavno je dr Duška Glavaš, docent kardiologije u KBC Split, upozorila da su deci ove visokoenergetske bombe na izvol'te.

Sastav energetskih napitaka kofein

ginseng

gvarana

taurin

šećer

B vitamini

- Takvi napici mogu podstaći srčanu aritmiju, potencijalni su okidač za moždani udar, pa i iznenadnu smrt. Bilo bi dobro javno ograničiti njihovu upotrebu za mlade, upravo onako kako se to radi prilikom kupovine alkoholnih pića. Problem je tim veći što ih koriste i kao stimulans za učenje, ali i "dizalice" u brojnim aktivnostima koja traže više koncentracije ili fizičke aktivnosti. Šećer u takvim napicima, a oni su obično energetske bombe, podiže osmolarnost i gustinu krvi - upozorila je dr Glavaš za hrvatske medije.

Posledice konzumacije aritmija

glavobolja

vrtoglavica

neurološki problemi

alergijske reakcije na koži

malaksalost

moždani udar

smrt

Pedijatar dr Saša Milićević ističe za Kurir da deca u Srbiji veoma često zloupotrebljavaju upotrebu energetskih napitaka.

Zašto su ta pića opasna Sadrže tri puta više kofeina nego gazirana pića Prosečna limenka energetskog napitka od 250 mililitara sadrži 27 grama šećera i 80 miligrama kofeina, što je otprilike kao velika šoljica kafe sa četiri kašičice šećera. Najčešće sadrže šećer, kofein, taurin, vitamine B grupe. Neki energetski napici sadrže šećer, dok ga drugi proizvođači menjaju zaslađivačima. Nezaobilazni sastojak je kofein, a ovi napici sadrže tri puta više kofeina nego najprodavanija gazirana pića. U malim količinama, svi ti sastojci pomažu, ali kada se pretera - postaju opasni. Prema istraživanju EFSA, prosečna potrošnja kod adolescenata je 2,1 litar mesečno, dok svaki peti pije više od sedam litara u toku jednog meseca.

- Opasno je što ih kombinuju sa alkoholom, najčešće s votkom. U flaši nekog soka pomešaju energetsko piće i votku da bi izgledalo kao da piju sok u školi, na časovima. Može doći do neuroloških problema, pa čak i moždanog udara.

Brojke 65 odsto učenika osnovnih škola konzumira energetska pića

85 odsto srednjoškolaca ih koristi

20 odsto učenika osnovnih škola imalo ozbiljne smetnje prilikom konzumacije

30 odsto učenika srednjih škola imalo tegobe nakon konzumiranja * Anketa Saveta za zdravlje Varaždinske županije

To takođe predstavlja i opterećenje za jetru, koja ima zadatak da obradi sve te supstance koje unosimo. Oni takve poteze objašnjavaju time da im je potrebno jer su pospani, kasno legnu, kažu da im treba to piće da ih digne, međutim, to je varka - napominje dr Milićević.

Zabrinjavajuće Polovina korisnika imala nuspojave Istraživanje sprovedeno u Kanadi na oko 2.000 osoba u uzrastu između 12 i 14 godina utvrdilo je da je oko 74 odsto njih konzumiralo energetske napitke. Više od 55 odsto konzumenata potvrdilo je da je imalo najmanje jednu nuspojavu. Čak 25 odsto ljubitelja energetskih napitaka imalo je povećan broj otkucaja srca, 24 odsto probleme sa spavanjem, 18 odsto glavobolju, pet odsto mučninu i povraćanje, a 3,6 odsto bolove u grudima.

Deca energetska pića uzimaju pre, ali i posle treninga:

- Preterana upotreba može dovesti do poremećaja srčanog ritma, nekad i do malaksalosti, vrtoglavice, glavobolje, a mogu se javiti i neke alergijske reakcije na koži. Roditelji se žale da deca to najviše koriste u srednjoj školi, ali čak i deca koja idu u šesti, sedmi i osmi razred.

ČINJENICE Evropska agencija za bezbednost hrane upozorila je da 68 odsto adolescenata između 10 i 18 godina konzumira energetske napitke

Upozoreno je i da 18 odsto dece mlađe od 10 godina konzumira energetske napitke

Uprkos ovim upozorenjima, nijedna evropska zemlja, osim Litvanije i Letonije, nije ograničila upotrebu ovih proizvoda

Dr Milićević je apelovao na roditelje da utiču na decu i da im objasne koliko preterano konzumiranje energetskih napitaka može biti opasno i ugroziti zdravlje.

