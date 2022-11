STUDENTI – JAVITE SE NA PRAKSU!

Ako ste student nekog od državnih univerziteta u Srbiji, imamo dobru vest za vas. I ove godine svoju stručnu praksu možete da obavite u jednom od organa javne uprave koji će se, 9. novembra, predstaviti studentima pet državnih univerziteta na Sajmu studentske stručne prakse u javnoj upravi. Sajam, drugu godinu zaredom, organizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uz podšku EU, kao onlajn događaj, na internet platformi specijalno izrađenoj za ovaj događaj, virtuelizacijom zdanja Narodne skupštine Republike Srbije. Kako izgleda platforma studenti mogu da pogledaju u najavnom videu Sajma.

foto: Promo

U ponudi Sajma naći će se gotovo 800 mesta za stručnu praksu u 56 organa javne uprave, najviše za studente Pravnog, Ekonomskog, Fakulteta političkih nauka i Fakulteta organizacionih nauka. No, mesta ima i za studente drugih fakulteta.

Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Jasmina Benmansur ističe da je ova inicijativa deo šireg reformskog procesa u kome su organi javne uprave otvorili vrata studentima sa željom da ih podrže u procesu studiranja, dajući im priliku da svoja teorijska znanja primene u praksi i steknu iskustva u struci za koju se školuju.

dr Jasmina Benmansur, pomoćnik ministra MDULS foto: Promo/Milan Ilić

“Ove godine nastavljamo dobru praksu, koja je prepoznata i van granica naše zemlje i nagrađena specijalnom nagradom Regionalne škole za javnu upravu ReSPA u 2022. godini, upravo za osnaživanje i zapošljavanje mladih. Vrata novog Sajma otvaramo ovoga puta uz učešće znatno većeg broj državnih organa i organa jedinica lokalne samouprave i bogatiju ponudu stručne prakse. Studente će na tribinama, panelima i štandovima dočekati više od 80 naših kolega iz 56 organa i sa njima podeliti mnogo informacija o stručnoj praksi u javnoj upravi koju smo za njih pripremili”, ističe Benmansur.

foto: Promo

Na Beogradskom univerzitetu ističu da uvek savetuju studente da pohađaju stručnu praksu zbog toga što im ona donosi jedan vid samopouzdanja.

“Studenti na praksi mogu da se oprobaju u poslovnom svetu, sa pravom na grešku. Dobiti povratnu informaciju o tome u čemu greše mnogo je lakše kada niste u radnom odnosu i kada ste u procesu učenja. Ako imaju stručnog mentora, ako im se delegiraju dinamični zadaci, ukoliko imaju osećaj celine i dobijaju povratnu informaciju, to su sve jako važni aspekti prakse koji njima daju uvid šta ih sve čeka kada budu participirali za pravi posao”, kaže Dejana Lazić, direktorka Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu.

foto: Promo

Teodora Pejčić, studentkinja četvrte godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, obavila je svoju stručnu praksu prošle godine u kancelariji Zaštitnika građana gde se upoznala sa radom različitih sektora koji se bave zaštitom prava deteta, zaštitom lica sa invaliditetom, zaštitom pripadnika nacionalnih manjina i zaštitom lica lišenih slobode.

“Što se tiče ovog iskustva ono je drugačije. To je nešto što ne može da se ponese sa samih fakulteta već isključivo na to utiče praksa. Kolegama studentima bih svakako preporučila obavljanje stručne prakse, pogotovo u javnoj upravi. To će im pomoći da razbiju sve predrasude, ukoliko ih imaju, i to iskustvo im je neophodno kako bi uokvirili znanje koje nose sa fakulteta”, ističe Teodora.

foto: Promo

Matija Gočmanac, student Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, bio je na praksi u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave:

“Najjači utisak mi je bila radna i kolegijalna atmosfera koja vlada u Ministarstvu kao i strpljenje i posvećenost koju su radnici imali prema nama”, podelio je svoje utiske sa Kurirom.

Sajam studentske stručne prakse u javnoj upravi počinje 9. novembra, u 10 časova i svi zainteresovani mogu da ga prate putem linka na adresi www.strucnapraksa.mduls.gov.rs. Na ovom sajtu studenti mogu da saznaju sve o studentskoj praksi u javnoj upravi i ponudi mesta za praksu u organima koji učestvuju na Sajmu.

Sajam je deo reforme javne uprave, koja se u Srbiji sprovodi uz kontinuiranu podršku Evropske unije. Glavni koordinator reforme je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Promo