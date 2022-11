Đurić: Imamo najveći budžet u istoriji za rekonstrukciju saobraćajnica u visini od čak 2,2 milijarde dinara

Ove godine postignut je rekordan nivo ulaganja u putnu privredu u Novom Sadu, istakao je gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić.

- Grad je opredelio preko milijardu i četristo miliona dinara u te svrhe, a uz to, obezbeđeno je i 800 miliona dinara od AP Vojvodine. Najveći budžet u istoriji za rekonstrukciju saobraćajnica u visini od čak 2,2 milijarde dinara za ovu godinu. Prioritet u ovom velikom poslu su najfrekventnije saobraćajnice, bulevari, ulazni pravci u naš grad, kod kojih je upravo iz tog razloga i došlo do oštećenja kolovoza.

Jedna od takvih saobraćajnica je i Futoški put, pa zbog toga radove izvodimo u fazama, kako bi uvek bila prohodna po jedna kolovozna traka, i kako ne bismo ovu veliku i važnu ulicu zatvarali za saobraćaj.

1 / 9 Foto: Instagram/milandjuric77

Trenutno je u toku treća faza radova, a u narednim danima počinjemo i poslednju fazu na Futoškom putu, s tim da je završetak radova uslovljen povoljnim vremenskim prilikama. Četvrta, poslednja faza, podrazumeva deonicu od Bulevara Evrope do Hajduk Veljkove ulice, odnosno do Ulice cara Dušana. Očekujemo da čitavu deonicu završimo najkasnije do kraja novembra. Naravno, vremenski uslovi nas mogu ubrzati ili usporiti, ali radimo maksimalnim kapacitetima.

Zahvaljujući odgovornoj politici i stabilnim finansijama gradskog budžeta, ali i saradnji sa Vladom pokrajine, u mogućnosti smo da značajno unapredimo stanje putne privrede u Novom Sadu.

Grad Novi Sad