"MAMA, NE MOGU VIŠE", SAMO JE SEO NA KLUPICU Ispovest majke dečaka(8) kog su vršnjaci KRVNIČKI TUKLI U VRANJU: Nije mogao da hoda

Nakon što se na internet stranici "Stop nasilju" pojavio snimak vršnjačkog nasilja u jednoj od igraonica u Vranju oglasila se majka osmogodišnjeg dečaka. Ona je u izjavi za Kurir iznela u kakvom je stanju njen sin i kroz šta sve prolaze ona i njena porodica nakon povređivanja deteta u igraonici.

Redakciji Kurira majka je dostavila na uvid dokumentaciju lekara i psihologa koji su ustanovili povrede koje je njen sin zadobio 30. oktobra u igraonici. Na pitanje kako je dete, odgovorila je " iskreno nikako".

"U užasnom je stanju, krvnički je pretučeno. Na snimku se vidi kako ga krvnički tuku ja nisam mogla da gledam sve, ko može da gleda kako mu krvnički tuku dete", započinje priču vidno potrešena majka osmogodišnjeg dečaka.

"To je bio rođendan kod drugarice u igraonici na kome su pozvana deca tu su bile radnice, odvela sam dete prišla roditeljima pozvali smo devojčicu koja je slavila rođendan čestitali joj, moj sin joj je predao poklon i ostavila sam dete. Sa mlađom devojčicom i svekrvom otišla sam do grada.

Vratila sam po njega bila je gužva, osušila sam mu kosu i izašla on je navukao kapuljaču . Pitala sam radnicu da li je bilo sve u redu ona mi je odgovorila:

,Jeste, jeste sve je ok. Bila je neka mala čarka kao mala tuča". Mislila sam da je došlo do guranja i jurnjave što se dešava među decom. Međutim na putu do kuće on nije uopšte mogao da hoda, jedva je hodao otežano. Mislila sam da je od skakanja, jurnjave da je u pitanju umor. Kako smo išli kroz park on na klupici sedi i kaže mama ne mogu više. Mama imam nešto da ti kažem kad dođemo kući, rekla sam mu dobro sine, misleći da je nešto sa rođendana . Kod kuće sam imala šta da vidim ono je žalosno ježim se od pomosli šta su oni njemu radili.

Kad sam ga pitala šta mu se desilo rekao je da su ga deca vukla i tukla gurala nema šta mu nisu radila. Grupa njih, trojica dečaka su nasrnula na njega to je bila krvnička tuča.

U tom delu igraonice gde su deca su tri kamere i ne vidi se svaki ugao. Što je najgore on se sakrio u toalet, oni su krenuli za njim to je krvnička tuča. Nisam imao izbora mama, rekao mi je. U jednom momentu gurnut je u bazen sa lopticama , gde nastavljaju da ga tuku, on pokušava da se odbrani nastaje tuča gde radnica galami na moga sina koji je prebijen i pretučen", objašnjava majka.

Ona tvrdi da u školi od nadležnih nije naišla na razumevanje, očekivala je da škola nešto preduzme, jer su njenog sina tukla trojica dečaka iz istog razreda.

"To je bila nedelja u ponedeljak krenem sa njim i sačekam učiteljicu. Ja njoj pokazujem na šta dete liči i pričam šta se desilo,a ona menja temu. Zašto, zato što su u tom odeljenju deca čiji roditelji rade u toj školi čiji su roditelji doktori, a mene to ne zanima. Nije mi rekla da idemo kod pedagoga, psihologa kod direktorke što sam očekivala nego će rešiti to među decom",priča žena za Kurir napominjući da je maltretiranje njenog deteta počelo od prvog razreda.

"Još u prvom razredu imali smo slučaj gde je dete iz tog odeljenja mog sina nazivalo pogrdnim imenima. Zaštićeno dete čiji je rođak na funkciji. Opominjala sam učiteljicu zapadao je u depresiju nije hteo da jede i govorio je "biće na dijeti", navodi majka i dodaje da je učiteljica u jednom trenutku prokomentarisala "kako to da samo njenog sina tuku".

Obratila se psihologu i pedagogu.

Odvela ga je kod lekara i psihologa videli su sa kakvim povredama je dete. Na izveštaj je tvrdi, morala da sačeka što joj bilo čudno i zbog čega je posumnjala da je neko hteo da zataška slučaj.

"Na snimcima se nigde ne vidi da moj sin tuče nekoga da bi meni bilo rečeno da je dete koje je pretuklo mog sina došlo sa povredama na preponama , pitam se šta će ono kod psihologa. Ako je tako što roditelji u školi nisu ukazali na to ili pozvali mene", zaprepašćeno se pita majka i dodaje:

"Moje dete zbog prebijanja i traume koju je doživelo ne želi da ide u školu, gde je doživeo nasilje i da ja razmišljam da će ga neko pretući .

Učiteljici nije smeo da kaže ko ga je tukao zbog straha, iako je i pre mesec dana imao povrede, zabranjeno mu je da ide u toalet. Očekivala sam da će me učiteljica pozvati, ali do toga nije došlo. Sa suprugom sam otišla kod direktorice. Ona mi je rekla "oni će se svi pomiriti i biti dobri drugovi".

Ne možemo da se tučemo i da budemo drugovi", kaže potrešena majka osmogodišnjeg dečaka ističući da njeno dete ima traume i da je ona očajna".. Policiju je o vršnjačkom nasilju obavestio Školski dispanzer, slučaj je predat tužilaštvu.

Majka apeluje na sve nadležne institucije, želi da o vršnjačkom nasilju koje je njen sin doživeo budu obavešteni svi, državni vrh pa i predsednik Aleksandar Vučić i da oni koji su mogli, a nisu sprečili nasilje budu sankcionisani.

"Samo tako možemo stati na put vršnjačkom nasilju kako ga ne bi doživelo nijedno dete više, jer će moje dete imati traume doživotno. Ne dao Bog nikome", kaže majka osmogodišnjeg dečaka koji pohađa treći razred i odličan je učenik.

(T.S.)

