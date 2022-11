HOROR NA ZLATIBORU DOBIJA EPILOG! EVO ZAŠTO SU ĐACI KRVARILI: Toksikolog progovorio o deci koja su navodno OTROVANA NA EKSKURZIJI

Potpuni haos na ekskurziji učenika osnovne škole iz Borče, podigao je javnost na noge. Masovno trovanje malih maturanata je otvorio pitanje sigurnosti I kontrole hrane koja se nudi u hotelima.

Da podsetimo, osmoro dece je završilo u Institutu za majku I dete. Učenici iz osnovne škole “Jovan Ristić” iz Borče su imali organizovanu trodnevnu ekskurziju na najpoznatijoj planini Zlatiboru. Nakon ručka u hotelu “Braća Sekulić”, krenuli su nazad do Beograda gde su primetili da im nije dobro. Deca su povraćala, padala u nesvest I išla im je krv iz nosa.

foto: Shutterstock

Negde oko dvadesetoro dece je prijavilo iste simptome, ali srećom doktorka koja je išla sa njima na putovanje je brzo reagovala išašvi od autobusa do autobusa kako bi pomogla deci. Iz INstituta za majku I dete su zvanično saopštili da su se deca otrovala piletinom I da su svi u dobrom stanjju I da nisu životno ugroženi.

Portal Kurira je već objavio ispovest majke čije je dete bilo otrovano hranom na ekskurziji na Zlatiboru. Prema njenim navodima, prizori dece su bili strašni. Deca su povraćala, išla im je krv iz nosa i padali su u nesvest.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Učenici Osnovne škole "Jovan Ristić" iz Borče, koji su se otrovali na ekskurziji na Zlatiboru i koji su prebačeni na Institut za majku i dete su dobrog opšteg stanja, kažu iz te institucije. Tegobe od 113 đaka i pet nastavnika, imalo je 20 učenika i jedan nastavnik.

Radomir Kovačević, toksikolog, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde se dotakao ovog horara koji su deca preživela na Zlatiboru.

- Veoma je važan princip okolnosti slučaja. Gde su deca bila, šta su uradila i kako su došla u kontakt sa tom materijom. Ako je pileće meso moguće su dve stvari. Prva je da je nezdravo to meso. Druga je da je moguća kontaminacija raznim uzročnicima. Ovo što smo čuli da su deca već u autobusu počela da povraćaju, to su automatski refleksi mehanizmi u organizmi koji se brane od stranog agresora. U ovom slučaju je to strana supstanca koja je infektivna i toksična - istakao je Kovačević.

foto: Kurir televizija

- Pod velikim znakom pitanja mi je to krvarenje iz nosa. Moguće je da su deca u naporu prilikom povraćanja aktivirala neki "locus kiesselbachi" splet u nosnim šupljinama pa su onda morala da izbace i malo krvi. Ovo ne treba smatrati kao intoksikaciju nego upravo kao toksi infekciju. Mi nemamo zdravu hranu - rekao je Kovačević.

- Prva reakcija organizma je odbrana odnosno gađenje i povraćanje. Druga reakcija je dijareja - rekao je Kovačević.

