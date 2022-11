PRED NAMA NAJTOPLIJI DAN OVE NEDELJE! Temperatura će biti iznad proseka za novembar, a evo šta nas čeka do kraja meseca

Posle podne se u Srbiji razvedrilo, a meteorolog Đorđe Đurić najavljuje da će sutra u našoj zemlji biti čak i do 21 stepen, pa onda od petka zahlađenje.

- I narednih desetak dana bez značajnih padavina, uz sušno vreme i bez snega u nižim predelima. Prethodnih dana vreme je posle dužeg vremena bilo u skladu sa kalendarom, a preovladavalo je tmurno i maglovito, ponegde uz slabu i sipeću kišu, tj. rosulju. Sreda će biti najtopliji dan u Srbiji ove sedmice. Očekuje se pretežno sunčano i relativno toplo za ovo doba godine, povremeno uz umerenu oblačnost.

Na visini će se prostirati greben sa jugozapada, pa će sa Medietrana strujati topla vazdušna masa. Duvaće jugoistočni vetar, koji će u košavskom području biti pojačan, a na jugu Banata i u Podunavlju povremeno i jak. Maksimalna temperatura biće od 17 do 21, u Beogradu do 20 stepeni- navodi Đurić.

Zbog vedrog vremena očekuje se i znatno veća razlika između dnevnih i jutarnjih temperatura. Naše područje sve do petka biće pod uticajem anticklona i visokog vazdušnog pritiska, dok će se snažna ciklonska aktivnost sa jakim olujama i padavinama nalaziti nad Atlantikom i ovi sistemi neće moći da prodrdu unutar evropskog kopna dalje od Alpa i to zahvaljujući anticklonu.

- I u četvrtak će biti toplo, ali uz nešto više oblaka i koji stepen niže temperature. Maksimalna temperatura biće od 15 do 20°C, u Beogradu do 18°C. Krajem dana u severozapadnim,a tokom večeri, noći i u petak ujutro i preko ostalih predela Srbije očekuje se prelazak jednog veoma oslabljenog hladnog fronta, koji će tek ponegde doneti slabu kišu, ali bez značajnijih padavina, ali će u svim predelima doći do zahlađenja i jugoistočni vetar biće u skretanju na severozapadni, uz prodor svežije vazdušne mase sa severa.

Maksimalna temperatura u petak biće od 12 do 18°C, u Beogradu do 14°C. Srbija i naše područje tokom vikenda biće pod uticajem veoma snažnog anticklona sa centrom iznad oblasti Alpa - najavljuje Đurić.

Kurir.rs/Telegraf