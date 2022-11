DRŽAVA PLAĆA ČAK 6 POKUŠAJA VANTELESNE DONIRANIM JAJNIM ĆELIJAMA ILI SPERMATOZOIDIMA! Dr Ana Mitrović Jovanović: Upešnost je 50%

Kod žena kojima je donacija jajne ćelije jedino rešenje, država će, kako nam je rečeno u RFZO, plaćati tri postupka s donorskim jajnim ćelijama i tri postupka ukoliko bude zamrznutih embriona iz tih procedura.

Kod parova gde je samo donacija spermatozoida ili je reč o ženama bez partnera, Fond će finansirati tri postupka stimulacije s procedurom vantelesnog oplođenja s doniranim spermatozoidima uz tri postupka zamrznutih embriona koji nastanu iz ovih procedura, kaže u intervjuu za Kurir ginekolog prof. dr Ana Mitrović Jovanović, predsednica Republičke stručne komisije za biomedicinski potpomognutu oplodnju (BMPO) i načelnica dnevne bolnice u GAK "Narodni front" posle sjajne vesti da će u i Srbiji od 10. decembra biti moguća vantelesna oplodnja doniranim reproduktivnim materijalom.

Znači li to da je teoretski moguće da jedna osoba ima šest pokušaja o trošku države Srbije?

- Tri postupka su sigurna, a još tri ako iz tih postupaka bude višak reproduktivnog materijala za zamrzavanje, što znači da je praktično moguće i šest postupaka.

Država će finansirati kompletan postupak, što po osobi košta oko 7.000 evra.

- Prijatno smo iznenađeni da će država finansirati postupke u celini, a to uključuje i uvoz i transport jajnih ćelija i spermatozoida. Zahvaljujući metodama donacije, parovi kod kojih su iscrpljene mogućnosti uspešnog lečenja njihovim sopstvenim ćelijama (jajnim ćelijama ili spermatozoidima) moći će da lečenje o trošku RFZO nastave s doniranim materijalom.

Pacijentkinje imaju pravo da do navršenih 45 godina uđu u proceduru oplodnje doniranim materijalom. A nije mali broj onih koje nemaju svoje jane ćelije?

- Deo naših pacijentkinja, posebno žena u životnoj dobi od 42 do 45 godina kod kojih uobičajenim postupkom vantelesnog oplođenja nismo uspeli da dobijemo jajne ćelije i/ili embrione koji su kvalitetni i koji će rezultirati trudnoćom i rađanjem zdravog deteta imaju potrebu da dalje lečenje neplodnosti nastave metodom vantelesnog oplođenja s doniranim jajnim ćelijama. Postoji i jedan mali broj mladih žena koje nemaju svoje jajne ćelije iz različitih razloga kao što su prevremena menopauza različitih uzročnih faktora, genetski uslovljena smanjena funkcija jajnika, jatrogena menopauza ili više puta operisane ciste na jajnicima, posebno endometrioza, te će ovim metodom s donacijom jajnih ćelija postati majke, odnosno imati priliku da budu uključene u procedure koje s velikim uspehom rezultiraju rađanjem deteta.

ZAMRZAVANJE MATERIJALA ONKOLOŠKIH PACIJENATA

Od Nove godine i onkološki pacijenti trebalo bi da imaju mogućnost da zamrznu jajne ćelije ili spermatozoide?

- Zahvaljujući i kolegama sa Instituta za onkologiju i radiologiju, u pripremi je da se na teritoriji cele Srbije omogući brzo i efikasno zamrzavanje jajnih ćelija ili spermatozoida kod onkoloških pacijenata koji prethodno nisu ostvareni kao roditelji, a žele da to budu u budućnosti. Onkolozi treba da procene da li je to moguće a da se ne ugrožava ishod lečenja osnovne bolesti. Ukoliko onkolozi dozvole, ti pacijenti imaće mogućnost da se prioritetno jave na komisiju za BMPO, gde će se proceniti postoje li uslovi za očuvanje plodnosti. Procedure se nazivaju onkofertilitet i očuvanje plodnosti kod onkoloških pacijentkinja. I dosad su ove procedure rađene, ali sporadično. Sada želimo da sistemski to omogućimo svim onkološkim pacijentima koji su zainteresovani i gde postoje jasno definisani uslovi i kriterijumi. Lično smatram da je to divna i psihološka podrška onkološkim pacijentima koji se mogu nadati normalnom životu po završetku lečenja osnovne bolesti. Napominjem da je jako važno držati se medicinskih kriterijuma u lečenju neplodnosti i kod onkoloških i kod svih pacijenata uopšte. Nije uvek prijatno saopštiti istinu pacijentu jer nekada ste kao lekar donosilac i loših vesti, ali se trudimo da takvih situacija bude minimalno.