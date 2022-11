SVI MISLE DA JE OVA BOLEST ISKORENJENA, A VREBA NA SVAKOM KORAKU! Simtom je svrab, ali češanje pogoršava stvar HIGIJENA PRESUDNA!

Klinički centar Kragujevac izdao je saopštenje juče u kojem između ostalog navodi da "urušavanjem zdravstvene kulture i higijene stanovništva", dolazi do pojava bolesti koje smo smatrali da su iskorenjene.

Šta je šuga i kako dolazi do oboljevanja u emisiji redakcija govorila je dr Jovana Majstorović, specijalista dermatovenerologije.

- Za nas dermatologe ona nije strana stvar. Nije toliko česta, ali je prisutna. Danas svako može da dobije. Ona se dobija direkltnim kontatktom koji je malo duži. Ne, dakle, samo rukovanjem. Govorimo o doidiru kože na kožu sa obolelim čovekom, tako da će do zaraze najpre doći provođenjem vremena u istom stanu ili kolektivnom smeštaju sa obolelom osobom. Poazajmljivanje odeće takože mođe dovesti do šuge. Bolest nije iskorenjena, ali o njoj pričamo samo onda kada veći broj ljudi oboli. - rekla je Majstorović i dodala:

- Mi ne razmišljamo puno o dugoročnim posledicama zato što se ona brzo i lako leči, ukoliko se sve mere sprovedu. Potrebno je da se leče svi članovi domaćinstva, pa i oni koji nemaju simptome. Higijena stana i robe je veoma važna.

Majstorović je naglasila da teže oblike zaraze šugom uglavnom dobijaju osobe sa slabim imunim sistemom:

- Najteže kompikacije su kod ljudi kojima je imuni sistem oslabljen. Tu može da se pojavi tzv. norveška šuga koja je više zarazna i može se preneti samo jednim kontaktom - tvrdi Majstorović.

Ona je nabrojala uobičajene, karakteristične simptome šuge.

- Najizraženiji simptom je svrab, ali može se pojaviti i suva koža. Do svraba uglavnom dolazi u noćnom periodu i tokom utopljavanja. Lokacije su najpre šake oko pristiju, intimne zone, oko bradavica, oko pupka. U početnoj fazi to će biti samo svrab, a onda dolazi i do osipa koji ljudi često opisuju kao male bubuljice ili plikćiće. Ljudi koji se previše češu, mogu da dobiju i sekundarnu bakterijsku infekciju.

Za Inkubacioni period dok se prvi simptomi ne pojave, Majstorović tvrdi da je veoma dug.

- Inkubacioni period je zaista dug. Nekad prolazi i do 6 nedelja dok se simptomi ne ispolje. Lečenje je jednostavno, ali je dosadno. Može se lečiti sumporom, ali pacijenti se žale na smrad. Nekoliko dana nema kupanja. Sada postoje kreme koje daju rezultate. Maže se cela koža od vrata na dole, a kod dece i glava. Ako se operu ruke mora se ponoviti mazanje kreme. Takođe, sva garderoba mora biti oprana na temperaturi većoj od 60 stepeni. Ovaj parazit živi na koži ljudi. Kuća mora biti komplentno očeišćena. Ne treba zaboraviti ni cipele.

