STIŽE NAM ZAHLAĐENJE: Meteorolog otkrio gde će ovog vikenda biti sunčano, gde kiša, a KO MOŽE DA OČEKUJE SNEG!

Od danas će u Srbiji biti malo hladnije nego prethodnih dana, ali se natprosečno toplo očekuje sve do sredine sledeće sedmice. Mateorolog Đorđe Đurić kaže da je jače zahlađenje moguće posle 16. Novembra.

- Na severu Srbije tokom vikenda biće sunčano, u ostalim predelima promenljivo oblačno, na istoku, jugu, a potom i jugozapadu sa kišom, na višim planinama sa snegom – kaže Đurić.

U subotu će severozapadni vetar biti u skretanju na jugoistočni i u nedelju će u košavskom području biti pojačan, povremeno i jak. Maksimalna temperatura tokom vikenda biće od 13 do 17°C, u Beogradu do 15°C. U Beogradu se tokom vikenda očekuje suvo i uglavnom pretežno sunčano.

- Srbija će i početkom sledeće sedmice biti pod uticajem anticklona i povišenog vazdušnog pritska, ali uz postepeni pad. Očekuje se suvo sa sunčanim intervalima, a zbog strujanja i vetra, magla iz jutarnjih časova mogla bi se ponegde zadržati i tokom većeg dela dana. Maksimalna temperatura biće od 14 do 18°C, u Beogradu do 16°C, a u predelima sa maglom hladnije – kaže meteorolog.

Sledeće sedmice očekuje se prodor hladnije vazdušne mase i zahlađenje, uz severozapadni vetar. Za sada još uvek nije pouzdano u kom obiliku i intenzitetu će biti izraženo zahlađenje, ali ono što je zasigurno da će oko 20. novembra vreme poprimati karakter kasne jeseni i biće primerenije kraju novembra, uz maksimalne temperature od 5 do 10°C i uz sneg u planinama.

- Za sada se do 20. novembra ne očekuju mrazevi, osim lokalno u kotlinama i na višim planinama. Prosečna maksimalna temperatura za sredinu novembra je od 9 do 13°C, a ona je ovih dana i za 5 do 7 stepeni viša od proseka – zaključuje.

