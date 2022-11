POSLODAVAC IZ VRANJA NIJE NAGRADIO SAMO KUVARICU: Njegovi radnici jednom godišnje dobijaju poklon, a ovo je uslov

Kada je pre 10 godina, kao pomoćni kuvar, ušla u kuhinju poznatog restorana u Vranju, Jovana Janković, iako vredan, marljiv i odgovoran radnik, nije mogla ni da zamisli da će baš zbog svog poslovnog uspeha dospeti među novinske naslove.

U tome veliki udeo ima i njen šef Ivica, vlasnik restorana u kojem i danas radi, kada je odlučio da joj priredi gest koji je oduševio celu Srbiju.

"U restoranu sam počela da radim kao pomoćni kuvar, na salatama, pa sam postala pomoćnik u glavnoj kuhinji, zatim glavni kuvar i sada šef kuhinje. Ja uvek kažem da ovaj posao morate da volite da biste mogli da ga radite, jer je izuzetno težak, zahteva mnogo truda i strpljenja. Dok ne dovedete sve u red u koji želite, morate privatni život da ostavite po strani. Ovaj posao ako volite - neće vam biti težak, ako ne volite - biće vam teško da ga naučite i mislim da ne može duže od dve godine da se radi. Zahteva da non-stop razmišljate i kad ste na poslu i kada ste kod kuće", opisuje Jovana svoje zanimanje

Posvećenost nekoga ko ovako priča o svom poslu, vlasnik kafane Ivica Cvetković, znao je kako da nagradi, a kako Jovana otkriva, ono što je ona doživela nije jedini njegov takav gest.

"To je bilo 8. novembra na Mitrovdan, to je slava kafane i na taj dan pre 13 godina je otvorena. Onaj ko je tu od slave do slave, godinu dana bez prekida, dobija sat. Za 10 godina rada, moj bivši kolega je pre dve-tri godine dobio novac koji mu je bio potreban u tom momentu. Gazda uvek ide izokola, ispita ko šta voli i uvek za svakoga nađe rešenje. Pošto meni pare ne bi značile toliko puno koliko mi sad, evo, znači automobil! Znala sam da ću dobiti auto, jer smo pričali o tome kada sam položila vozački ispit, prošle godine, ali nisam znala koji. Ja "bubu", stvarno mnogo volim, to mi je auto za žene, baš mi je lep i ide uz mene skroz", još je pod utiscima Jovana.

Tako ju je crni "folksvagen", odnosno popularna "buba" čekala ispred restorana u kojem radi, baš na dan obeležavanja slave.

"Bili smo u restoranu i slavili smo, svi su izašli napolje, a mene su ostavili unutra sa jednom koleginicom da me izvede, da mi zatvori oči. Kad sam izašla napolje, on je bio ukrašen balonima, baš sam se oduševila! Svi su aplaudirali i nije mi baš bilo svejedno, malo je falilo da zaplačem, ali bila sam jaka", iskrena je Jovana.

Novi automobil, dodaje, ide super! "Buba" je već uspela da stigne i do Makedonije, ali ono što Jovani najviše znači jeste što ima sopstveni brz i siguran prevoz od posla do kuće i obrnuto, pogotovo u hladnim danima koji dolaze.

"Olakšala mi je mnogo toga. Meni je svakako drago da znam da su mi se sve godine truda isplatile i da ne treba da se kajem što sam ovde ostala 10 godina", zaključuje Vranjanka.

(Kurir.rs/Blic)