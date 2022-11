OGLASIO SE POSLODAVAC IZ VRANJA: Otkrio zbog čega je kuvarica Jovana dobila automobil

O poslodavcu Ivici Cvetkoviću (42) iz Vranja, koji je u ugostiteljstvu punih 13 godina, saznala je javnost pre nekoliko dana kada je svojoj radnici poklonio automobil.

Međutim, to nije prvi put da radnicima deli nagrade. Kuvara koji je radio od početka otvaranja restorana, nagradio 2019. kada je obeležen i jubilej, desetogodišnjica postojanja firme.

"Kolega Stefan je konkretno dobio 1.000 eura i njemu je bila želja da to upotrebi za rekonstrukciju krova na porodičnoj kući ", kaže Cvetković za Kurir.

Napominje da se nagrađivanje dešava uvek na Mitrovdan, kada je restoran i otvoren. Prve godine postojanja restorana zaslavili su slavu i tako funkcionišu svih ovih godina.

"Tog dana odemo u crkvu presečemo kolač, uveče se okupi kompletno osoblje čak i neke bivše radnike i saradnike zovemo s kojima smo svakodnevno bliski. I sad recimo ako se desi da ove godine imamo tri radnice koje su nove u toku ove godine, na Mitrovdan maltene one budu nominovane, a ako naredne godine na Mitrovdan budu sa nama za prvu godinu rada dobijaju sat u vrednosti 12 do 13.000 dinara. Na satu izgraviramo Gradska Meana, to je poklon za prvu godinu. Kod nas je jako bitno ako se neko uklopi, uklopi se u prva tri meseca, jer atmosfera nam je lepa, ali je posao stvarno naporan. Ima dosta da se radi, imamo dosta posla, onda iz tog razloga neko to jednostavno može stvarno da izdrži, neko ne", objašnjava Cvetković i dodaje:

"Kada je Jovana u pitanju ono što sam ja posebno cenio je da je ona u periodu korone kad je bilo izuzetno teško i kad su mnogi radnici da kažem promenili svoju profesiju, znam puno konobara koji su postali magacioneri ili vozači, ona je ostala. Godinu i kusur dana znači primala samo minimalac i funkcionisala sa tim i nije nas napustila. Ona je opet ispala korektna prema nama. Nisam hteo da to bude isti iznos kao što je to bilo za prethodnog kolegu i takođe nisam hteo da to bude novčano iz razloga što bi ona pare potrošila vrlo lako, to bi otišlo na neko putovanje, ili na neke druge stvari. I onda mi je palo na pamet znam da je položila da ima vozačku dozvolu, da bi joj auto bio potreban i jednostavno odatle je krenula ta cela priča, cela ta ideja".

foto: Privatna Arhiva

Jovana je glavni kuvar u Gradskoj Meani. Cvetković objašnjava da je Jovana znala da će dobiti auto, ali nije znala konkretno koji će auto biti.

"Već smo pričali o tome, nije znala konkretno koji će auto biti. Dogovorili smo se da je izvede kolegenica kuvarica, da izađe napolje sa zatvorenim očima mi smo stavili balone sa brojevima jedan i nula,10 godina na autu to je bilo zavezano, unutra smo stavili neke druge poklone koje je dobila od prijatelja stvari koje su potrebne za auto i onda je usledilo iznenađenje. Uzeli smo "bubu" ne onaj stari model nego nešto novije, crna lepa buba koja kako je ona sama izjavila "ide uz njen karakter" .

Svim kolegama je bilo drago, ujedno je to izazov za ove druge kolege, jer imamo neke radnike koji su kod nas šest, sedam godina tako da ujedno bude izazov da i oni izdrže da kažem do deset, tako da će još neko sigurno dobiti nešto. Nećemo striktno da se držimo toga da to bude auto, ali zavisno od situacije trenutne kakva je kod tog radnika recimo ako je nekome potreban auto uzećemo auto. Imam konobara koji planira da uzme stan na kredit tako da jedan deo novca ćemo sigurno da damo za tako nešto", objašnjava Cvetković.

Vlasnik Gradske Meane ne zaboravlja na svoje radnike i na njihove porodice, potrebe i želi na neki način da im pomogne, koliko može.

Ivica to ovako objašnjava.

"Restoran jeste moja zamisao, ako gledamo iz tog ugla, ja mogu da smislim kako će on da izgleda, da pribavim nameštaj da napravim tu neku organizaciju i da napravim priču koju treba taj restoran da sledi, ali da bi sve to moglo da se odradi, ja to moram da radim s ljudima koji će slediti tu moju priču. Znači moram da imam kuvara koji će pratiti to što ja zamislim. Moram da imam konobare koji će pratiti to što ja zamislim. Ako nemam dobru saradnju sa njima i ako ne pravimo dobar taj timski rad od tog posla apsolutno nema ništa", zaključuje vlasnik Gradske Meane Ivica Cvetković.

U restoranu radi 12 radnika, ne računajući Cvetkovića i njegovog brata .

(Kurir.rs/T.S.)