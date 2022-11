ISPOVEST MAJKE ŽRTVE VRŠNJAČKOG NASILJA! Dugogodišnji teror u osnovnoj školi: Mama nasilnika se drala, šutirala i zalupila vratima

Nasilje u osnovnoj školi je skoro pa i neizbežno. Pokreće se pitanje, kome se obratiti i šta preduzeti u slučaju da se dete nađe na mati nasilnika?

Da li tu može škola da pomogne, da li se može vršiti racionalni razgovor sa roditeljima koji će verbalnim autoritetom prouzrokovati smislenije ponašanje njihovog deteta ili je krajni rezultat ipak trpljenje zloostavljanja od dece iz učionice.

Naime, jedna majka je doživela niz napornih trenutaka jer je njen sin žrtva vršnjačkog nasilja. Ona kaže kako njeno dete trpi torturu od prvog razreda.

- Doživljavao je nasilje od prvog razreda, a on je sada četvrti razred osnovne škole. Sve je počelo od jednodnevnog izleta kada je u restoranu gađan nožem u stomak, to se desilo krajem septembra, kada su se deca tek upoznala. Nasilnik je rekao da nije hteo njega da pogodi nego neku devojčicu koja se izmakla, pa je nož pogodio mog sina. Mi smo bili u šoku, pa smo otišli kod učiteljice koja je rekla da nije upućena u to i da će videti šta se tu dešava i da će razgovarati sa roditeljima i sa tim detetom i tu se sve završilo - rekla je majka žrtve vršnjačkog nasilja, pa nastavila:

- Nakon 2-3 nedelje od tog događaja, taj dečak je davio mog sina na stepeništu škole isto u prvom razredu. Mi smo opet otišli kod učiteljice i tada su se uključili pedagog, psiholog i direktor koji su rekli da su to mala deca, da njima još vise noge sa stolice kada pričaju sa njima.

Kada se dogidila korona, deca su im bila razdvojena, ali od septembra ove godine ponovo su se susrela.

- Posle toga, došla je korona, moj sin je bilo u odvojenoj grupi od tog deteta pa se nisu ni viđali. Sada kada se, od septembra, krenulo normalno u četvrti razred krenula su maltretiranja, prvenstveno verbalno. Moj sin je drugačiji jer ne nosi telefon u školu, ne želi da ga nosi, ne želi da igra igrice, njemu je to bezveze. Ponese knjigu da čita na odmoru, ako je ružno vreme on ne izađe napolje sa drugarima nego čita knjigu. Nasilnik uzme pa mu izgazi tu knjigu, konkretno svakodnevno maltretiranje, provokacije, čačkanje, ja odem ponovo kod učiteljice i ona mi kaže kako je mislila da se to smirilo. Međutim, pre dve nedelje se desio slučaj u kojem su se potukli, konkretno je taj mali uzeo da gazi knjigu mog sina koji se usprotivio tome. Sve je rezultiralo nekom tučom koju učiteljica nije videla, nego je samo ušla i zapazila tog dečaka kako sedi na mom sinu i tuče ga - rekla je majka žrtve, pa dodala:

- Ona je mene i njegovu majku hitno pozvala, mislila je da su sad starija, zrelija deca i da bi to trebalo da se smiri, ali se to nije dogodilo pa smo otišli kod pedagoga. On nam je rekao da jedan drugog počnu da ignorišu, a ja to mom sinu govorim od prvog razreda. Moj sin se stvarno pridržavao toga, dok ovaj drugi stalno ga zakači ramenom, podmetne nogu, stalno ga čačka i psuje mu majku i zove ga pogrdnim imenima.

Nakon toga se osvrnula na razgovor sa majkom od nasilnika.

- Njegova majka i ja smo pričale sa učiteljicom na dan kada se dogodila tuča gde sam joj ja lepo rekla da sam zamolila da se njeno dete kloni od mog, na šta je ona rekla da to njemu stalno govori, ja sam pitala žašto se onda događa tuča, a ona je počela da se dere i da priča kako je njeno dete psihički zdravo. Ja nisam rekla da dete nije zdravo, već samo da se skloni od mog sina. Na kraju je ona šutnula klupu, izašla napolje i zalupila vratima.

