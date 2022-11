KO SE JOŠ BOJI TERORISTIČKOG NAPADA?! Nišlije bez straha! Ne haju za bombaša, posle eksplozije otišle na TURSKU NOĆ (FOTO)

Nakon ekplozije bombe u Istanbulu, turisti pohrlili na "Tursku noć"!?

Nije prošlo ni nekoliko sati, a život u Istanbulu se posle jučerašnjeg bombaškog napada vratio u normalu. U eksploziji bombe oko 16,20 sati poginulo je šestoro, dok je ranjena 81 osoba među kojima i Nišlijka Dragana Ristić (42). Ona je, kako saznajemo, operisana zbog gelera koji ju je pogodio u rame i dobro se oseća.

Jedan od vodiča koji je sa grupom ostao do utorka kaže da je na Trgu Taksim gde je bomba pobila ljude opet "živo", a jedna od njegovih tvrdnji je, najblaže rečeno, čudna.

foto: Privatna arhiva

- Predstavio sam grupi sve opasnosti sinoć, ali niko od prisutnih Srba nije odbio da ode na čuvenu "Tursku noć". Ispred mene su bila dva broda koji krstare Bosforom samo nekoliko sati od eksplozije bombe. Na svakom brodu je sinoć bilo po 1.000 ljudi. Tu su bili, ne samo Srbi svakako, nego i Francuzi, Englezi, Holanđani, neki ljudi iz Azije... Meni i svima je žao žrtava, pogotovo što mi je sugrađanka ranjena, ali znate kako je ovde. Mi to i ne možemo da razumemo. Istanbul je kao dve Srbije, ima 18 miliona stanovnika i ovde sve teče. To je jedan od najposećenijhih gradova na svetu. Dok s jedne strane pucaju bombe, sumnjam da je na drugoj prekinuto neko slavlje. Na "Turskoj noći" svi su bili razdragani. Nišlije su u početku bile zabrinute, ali to je život. Jeste šok za našu Nišlijku što je ranjena, ali oporaviće se. Dao Bog, ostala je živa - priča nam on.

foto: Privatna arhiva

Naš sagovornik je među poslednjima koji će turiste vratiti u Svbiju.

- Od jutros se, bez obzira na sve, stvaraju redovi ispred Aja Sofije. Evo i na slikama se vidi da je gužva na ulicama. Čuli smo da je naša sugrađanka dobro. Ona nije išla preko agencija jer bi moje kolege i ja to znali, nego verovatno u privatnoj režiji. Ovde ima dosta automobila sa niškim registracijama gde su ljudi došli porodično, a preko bukinga obezbedili mesto za spavanje - priča on.

foto: Privatna arhiva

Policajci nam ulazili u autobuse, tražili bombaša

Jedna putnica iz Niša, Marija I. kaže da je juče izlazak iz Istanbula bio izuzetno stresan.

- Naš autobus je polazio u 18 sati i svako je do tada ispunjavao vreme kao je znao i umeo. Bila sam u prodavnici "Polo sport" kada je obezbeđenje mojim drugaricama i meni reklo da izađemo iz radnje. U hotelu vidimo pomalo zbunjeni, ali ljubazni. Malo nam je bilo čudno što nam svi govore "Dont vori". Nismo znali šta se dogodilo dok nismo zaobilaznim putem prošli pored trga gde je pukla bomba. Ja sam mislila da je požar i komentarišem, šta je vatrogasaca na jednom mestu. Onda smo saznali strašnu istinu. Jeza nas je uhvatila. Saznali smo i za našu sugrađanku i to je bio šok u autobusu. Gledamo i ne verujemo da smo pre tri ili četiri sata bili tu. Onda nas je zaustavio odred policije, kontrola u vozilu, sigurno su tražili bombaša. Išli su po autobusu, upoređivali neke slike. Kada smo izašli iz Istambula već je bilo nekako lakše - priča Kuriru ova Nišlijka.

foto: Privatna arhiva

Velika većina Nišlija je noćas stigla u Niš, a što su nam potvrdili u šest agencija koje su posredovale u trodnevnoj poseti Istanbulu.

Kurir.rs/M.S.