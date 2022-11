ĐACI NAMAMILI PROFESORA DA SE SLIKA U GAĆAMA! Fotku dele na vajber grupi, ON IH PRIJAVIO POLICIJI! Skandal trese Kragujevac (FOTO)

Učenici trećeg razreda jedne srednje škole u Kragujevcu napravili su lažan profil na društvenoj mreži Instagram i navukli svog razrednog starešinu da pošalje eksplicitnu fotografiju na kojoj pozira samo u gaćama ispred ogledala!

Đaci su prepisku i neprimerenu fotografiju potom razmenjivali u zajedničkoj Vajber grupi čiji je član i sam profesor, zbog čega ih je prijavio policiji, a on je, kako nezvanično saznaje Kurir, suspendovan s radnog mesta.

Priču o ovom skandalu prvi je plasirao portal U centar, navodeći da su roditelji učenika veoma ljuti što se razredni sada sveti deci zbog svog nepromišljenog poteza.

Profesor pozira foto: Privatna Arhiva

- Nejasno je još uvek da li se profesor dopisivao s nekom učenicom koja je napravila lažni profil ili s grupom đaka koja su to učinila. Taj deo deca nisu razjasnila svojim roditeljima. Ali sve u svemu, kako god bilo, postojala je prepiska, imaju sačuvane printskrinove, a postoji i njegova fotografija na kojoj je maltene go. Deca su taj sadržaj slala u zajedničku Vajber grupu, čiji je član i razredni, i zezali su se. To ga je razbesnelo. Roditelji su ogorčeni zbog njegovog poteza, deca su maloletna i dala su izjave u policiji - priča izvor Kurira:

Prepiska foto: Privatna Arhiva

- Prema navodima roditelja, odnosno njihove dece taj profesor se nedolično ponašao i zagledao devojčice, a navodno je direktor sve to znao i nije reagovao. Nakon što se sve ovo desilo, profesor je rekao da više neće da obavlja posao razrednog starešine tim đacima. Direktor škole je zbog svega sazvao roditeljski sastanak, koji je zakazan večeras za 19 časova, a o čemu su roditelji obavešteni putem mejla. Roditelji su svoj dolazak morali da potvrde i sekretaru škole telefonskim putem.

Brojka 29 učenika pohađa razred koji vodi profesor koji se slikao u gaćama

Naš izvor je dodao da su psihijatar i psiholog obavili razgovor s decom.

Kurir je juče pozvao profesora, koji nije bio raspoložen za razgovor.

- Ja sam u velikom poslu, ne bih govorio o svemu tome u ovom osetljivom trenutku. Neka ostane ovako, a mi ćemo biti u kontaktu - kratko je poručio, a nakon što smo ga upitali da nam objasni kako je nastala fotografija na kojoj pozira samo u gaćama i s kim se dopisivao, poručio nam je da se obratimo MUP:

- Izvinite, ali žurim!

Mejl koji je direktor poslao roditeljima foto: Privatna Arhiva

Tokom jučerašnjeg dana više puta smo pozvali upravu škole, ali smo dobijali odgovore da direktor nije bio na radnom mestu i da ne možemo da se čujemo s njim nikako. Iz MUP su nam poručili da se povodom ovih informacija obratimo Osnovnom tužilaštvu u Kragujevcu, što smo i učinili.

Kurir.rs/ Mina Branković

