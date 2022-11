PRETI LI NAM TALAS LAŽNIH BOLOVANJA ZBOG FUDBALA! Televizori idu kao alva a Srbi masovno uzimaju godišnje da gledaju Mundijal

BEOGRAD - Da je fudbal najvažnija sporedna stvar na svetu, to već znamo. Tokom Svetskog prvenstva nekim navijačima postaje bitniji i od posla, pa baš u to vreme uzimaju godišnji odmor.

Skoro trideset godina u vreme Svetskog prvenstva u fudbalu Nikola Stevanović ide na godišnji odmor. Mundijal je obično leti, pa se nekako u raspored udene i odlazak na Adu ili bazen. Ove godine je Nikoli leto bilo radno.

"Živeli smo za taj novembar, pogotovu što naši igraju i prosto to je, eto, volite fudbal. Ja sam razmišljao, recimo sedim, očekujem da krene fudbal, zove me organizator Nikolice snimanje, kome da presudim, sebi, nekom drugom, ne neću, volim ih sve, volim i vas, volim i sebe, znači uzmeš odmor i lepo se posvetiš sebi, odgledaš to natenane", kaže Nikola Stevanović za RTS.

Kako će se snalaziti oni koji su već istrošili odmor

Oni koji ne budu na odmoru, snalaziće se. Neki kažu da uz posao koji je prepodne stižu da gledaju popodnevne utakmice, dok oni koji imaju sopstveni biznis prilagođavaće posao utakmicama.

Ima i onih koji će ovih mesec dana uživati i na poslu. "Radimo u toj vremenskoj razlici, kad je tamo fudbal mi tad radimo i onda gledam, jer je to deo našeg posla, kladionica", navodi jedan sugrađanin.

Svi koji će odmor koristiti kako bi gledali fudbal, već je trebalo da ga prijave poslodavcu i dobiju rešenje. U Uniji poslodavaca kažu da za sada nema većih odsustvovanja, ali ono što može da zabrine jesu lažna bolovanja. Nisu neuobičajena u vreme, na primer, sezonskih radova.

"Lažna bolovanja u svakom slučaju predstavljaju problem i za poslodavce i za ostale zaposlene koji trpe, koji vide ovakav neki negativan primer, nije korektno prema ostalim zaposlenima, nije korektno prema poslodavcu, u svakom slučaju je kršenje zakona i mislim to bi trebalo zaista da se sankcioniše", poručuje Svetlana Budimčević iz Unije poslodavaca Srbije.

Kako je to u Kataru

Inače, Vlada u Kataru je odlučila da zaposleni u javnom sektoru rade od 7 do 11 sati, a 80 odsto radnog vremena od kuće. Prema nekim istraživanjima, zbog pada produktivnosti, Mundijal 2018. je svetskoj ekonomiji oduzeo skoro 12 milijardi dolara.

Kod nas je poslednjih dana, baš zbog Mundijala, porasla prodaja televizora.

