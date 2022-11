NA OVOM MESTU GARNITURA KOŠTA SAMO 7.000, STOČIĆI 1.000, A POLICE 5.000 DINARA: Najskuplji komad košta čak 400.000!

Kako nameštaj ima funkciju da uredi i ulepša životni prostor, pruži udobnost i maksimalnu funkcionalnost, odabir iziskuje dosta pažnje, usklađivanja, ali i onog najbitnijeg - vođenja računa o kućnom budžetu.

Cene su, prema zvaničnim podacima, skočile za 13 odsto u odnosu na prošlu godinu, pa kupci pribegavaju kupovini i preko oglasa, a na oglasniku Sasomange je moguće pazariti komade već od 1.000 dinara, dok najskuplji proizvod - polovna stilska vitrina - košta čak 400.000 dinara!

Nenad Kovačević, koordinator tima oglasnih savetnika za ostale kategorije u Sasomange.rs, kaže za Kurir da širok asortiman polovnih i novih proizvoda omogućava korisnicima da na jednom mestu pronađu sveobuhvatniju ponudu.

foto: Sasomange

- Cena nameštaja konsantno je u porastu. Problemi s transportom, cenom materijala, ali i nedostatkom radne snage samo su neki od razloga zašto se danas komadi nameštaja prodaju po visokim cenama - kaže Kovačević. Oglasnik sasomange.rs osim renomiranih prodavaca upotpunjuju i mali proizvođači.

UGAONE GARNITURE

- Među najpopularnijim komadima nameštaja na sajtu nalaze se ugaone garniture, koje su vrlo praktične pa su česta meta potrošača. Cena novih ugaonih kreće se od 25.000 dinara, a najskuplji komadi su i blizu 200.000, sve u zavisnosti od dimenzija i kvaliteta. Korišćene se kupuju po znatno povoljnijim cenama, pa ih je, u zavisnosti od stanja i kvaliteta, moguće pazariti i za manje od 7.000 - navodi Kovačević i dodaje:

KLUB STOLOVI

- Neizostavni deo dnevne sobe su klub stolovi, koji su zbog svojih gabarita praktični za dostavu, pa su i često predmet onlajn trgovine. Cene su veoma raznolike, pa se tako najjeftiniji novi modeli mogu kupiti za već od 4.000 dinara, dok je za one najskuplje primerke potrebno izdvojiti i preko 100.000. To su uglavnom unikatni stočići rađeni od najskupljih materijala, i to obično kombinacije najkvalitetnijeg drveta, stakla i metala. Polovni klub stočići se prodaju po još nižim cenama, pa je tako ovaj važni detalj u dnevnoj sobi moguće nabaviti i za 1.000 dinara.

foto: Youtube Printscreen

TV POLICE

Za kompletiranje dnevne sobe neophodna je i TV polica: - Cena novih polica kreće se od 5.000 pa sve do preko 100.000. Atmosferu u dnevnoj sobi mogu upotpuniti najrazličitiji oblici taburea već od nekoliko stotina pa do više hiljada dinara, a oni često mogu i da se otvaraju, pa mogu služiti i za odlaganje sitnica. Za pravo uživanje ispred televizora ili pak odmor na terasi često se kupuju lejzi begovi po vrlo pristupačnim cenama.

TRPEZARIJSKI STOLOVI

Trpezarijski stolovi i stolice na oglasniku Sasomange prodaju se u kompletu ili pojedinačno.

- Cene setova se kreću od 20.000 dinara pa i do više od hiljadu evra, a opet najviše u zavisnosti od materijala i kvaliteta same izrade. Ako se odlučimo za odvojenu kupovinu, cena novih stolica se kreće od 2.000 dinara pa i do preko 20.000. Nov sto će koštati u rasponu od 15 pa do preko 100.000, u zavisnosti od već pomenutih faktora. Široka je ponuda i korišćenih proizvoda u veoma dobrom stanju, tako da svako može pronaći nešto po svojoj meri - ističe Kovačević.

foto: Sasomange Printscreen

KREVETI

- Za spavaću sobu je neophodno obezbediti udoban krevet i dovoljno prostran ormar. Ponuda je raznovrsna, pa se tako mogu kupiti kreveti samci od 10.000, kreveti na sprat za 20.000 pa naviše, a francuski s početnom cenom od 20.000 pa sve do 200.000 dinara. Dušek često ne dolazi u kompletu s krevetom, pa je za njega potrebno odvojiti poseban budžet - kaže Kovačević.

GARDEROBERI

Što se tiče garderobera, cenu diktiraju veličina i kvalitet: - Neretko se izrađuju i po meri kako bi se svaki deo sobe maksimalno iskoristio. Najjeftiniji su, u poslednje vreme vrlo popularni, prenosivi platneni garderoberi od 3.500 dinara. S druge strane, najkvalitetniji ormari najvećih dimenzija koštaju i preko 200.000. Najskuplji je stilski nameštaj, pa u zavisnosti od komada nameštaja cena može ići i do nekoliko hiljada evra.

Jeftini komadi Cipelarnici i čiviluci - Od ostalih manjih komada nameštaja svakako je potrebno pomenuti i cipelarnike, za koje je u nekim slučajevima dovoljno izdvojiti i 2.000 dinara, ali i čiviluke u raznim oblicima i dimenzijama već od hiljadu dinara - kaže Kovačević.

KUHINJE

Ipak, jedan od najvećih izdataka pri opremanju doma jeste, kaže Kovačević, kupovina kuhinje:

Mali proizvođači Preko oglasa 30 odsto jeftinije nego u salonima Nenad Kovačević naglašava i da, u zavisnosti od vrste, cene nameštaja malih proizvođača na oglasima često mogu biti niže i po 30 odsto u odnosu na salone nameštaja, a sve u zavisnosti od grada u kom se saloni nalaze, jer cene nisu iste u svim delovima naše zemlje: - Konkretno, u Beogradu je većina salona skuplja nego u drugim manjim gradovima iako nude iste ili slične proizvode. Razlika proizilazi iz većih troškova koje saloni imaju u velikim gradovima (zakup prostora, radnici, komunalije) u odnosu na manja mesta. Posledice ovoga su da kupci iz Beograda neretko odlaze u drugi grad i kupuju nameštaj po znatno nižim cenama, jer i pored troškova transporta ovaj način kupovine bude isplativiji.

- Sve češće se rade po meri jer kupci žele da na najbolji način iskoriste svaki centimetar svog prostora, ali ovakav način izrade utiče i na cenu. I u ovom slučaju je velika razlika u ceni u zavisnosti od materijala kojim se radi (drvo, univer, medijapan), ali i veličine elemenata kuhinje. Cena kuhinje po meri se obično iskazuje u dužnom metru, pa veći prostor iziskuje i više novca. Kuhinje od punog drveta se izrađuju jako retko, jer je potražnja za njima vrlo slaba zbog cene koja je nepristupačna većini kupaca.

Prednosti kupovine nameštaja preko oglasa Postoji veliki broj malih proizvođača koji nude širok asortiman i povoljnije cene

Široka ponuda polovnih i jeftinijih proizvoda

Mogu se pronaći pristupačni komadi koji su kvalitetni i dobro očuvani

Osim kuhinja po meri, vrlo popularne zbog svoje primamljive cene jesu blok kuhinje. Obično se izrađuju u dužini od dva metra i njih je moguće kupiti već od 20.000 u najjeftinijoj varijanti. Pogodne su za manje kuhinjske prostorije, a često se kupuju za stanove ili kuće koji nisu primarno mesto stanovanja, kao što su apartmani za izdavanje ili vikendice.

Kurir.rs/ A. K.

Bonus video:

02:32 NAJTRAŽENIJA POLOVNA GARDEROBA: Na zaječarskom vašaru ima svega, kupci imaju tri dana za nabavku