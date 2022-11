ZBOG BIZARNOG RAZLOGA MAME TEŠKO DO DRŽAVNE POMOĆI ZA STAN! Macura: Samo njih 60 je uspelo da ispuni uslove što je premalo

Početkom ove godine, vlada Srbije je usvojila odluku koja definiše način ili učešće u kupovini nekretnina za porodice koje treba da reše stambeno pitanje, a da su dobile ili će dobiti prvo dete.

Pravo na pomenutu pomoć imaju majke, a novac mogu iskoristiti za gradnju, odnosno kupovinu kuće ili stana, pod uslovom da se prvi put stiče pomenuta stambena jedinica.

Novčana pomoć bi iznosila i do 20.000 evra, ali je problem nastao u tumačenju uredbe i nekih njenih delova tako da je broj majki koji su dobile subveniciju veoma mali.

Gost "Pulsa Srbije" bila je Tatjana Macura, iz udruženja "Mame su zakon". Ona je na Kurir televiziji pojasnila zakon o subvenciji stanova za novonastale majke.

- Kada je doneta izmena zakona koji se tiče kupovine prve nekretnine za majke koje će prvi put to da učine, mi smo to svakako pozdravili i ta mera je jedna od bolje planiranih mera tadašnjeg ministarstva. To višestruko rešava neke od problema sa kojima se susreću roditelji u Srbiji. Osim finansijske pomoći za nekretninu i izdvajanja iz neke zajednice u kojoj su živeli, pomoć takođe obezbeđuje to da mladi bračni parovi ostanu da žive u Srbiji, a ne van granica naše države - rekla je Macura, pa nastavila:

- Međutim, kada je stupila na snagu uredba koja bliže određuje način na koji će se primenjivati ove odredbe zakona, onda smo naišli na problem kako će se u praksi primeniti. Najveći problem je nastao u jednoj lošoj komunikaciji lokalnih samouprava i republičkog nivoa. Mi smo imali priliku da čujemo da su potencijalnim korisnicima rekli da je to samo predizborno obećanje ili su im tražili mnogo više dokumentacije nego što je to samom uredbom bilo planirano i na taj način su indirektno odvraćali korisnice, to je jedan od razloga zbog kojih je mali broj zahteva realizovan.

Ona je rekla da postoji 60 realizovanih slučaja, ali da je za pomoć izdvojeno 10 milijardi dinara.

- Videla sam izjavu relativno skoro, negde oko 60 zahteva je realizovano, kada se vratimo korak unazad i imamo u vidu koliko je loša komunikacija bila, onda taj broj i nije toliko mali. Svakako da je mogao i da bi trebalo da bude veći. Podsetiću vas na to da kad je donet ovaj zakon, u samom obrazloženju je stajalo da će država da izdvoji 10 milijardi dinara, što uopšte nije mali iznos, ali je svakako greota što nemamo više realizovanih slučajeva - rekla je Macura.

Ona se osvrnula na problem u vremenskoj dužini trajanja slučaja.

- Drugi problem je bio u dužini procedure, odgovor komisije od podnošenja zahteva iznosilo je i do 80 dana. Čak i sami investitori nemaju prag tolerancije da toliko čekaju, pa su i majke bile primorane da umesto predugovora potpišu ugovor, što je na kraju prouzrokovalo ove problema - rekla je Macura.

