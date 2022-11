KRAGUJEVAC TRESE AFERA "PROFESOR U GAĆAMA", A DIREKTOR ŠKOLE BEŽI OD KURIRA: Skanadal ne miruje, evo kako su roditelji uključeni!

učenici navukli razrednog, on ih prijavio policiji

Roditeljski sastanak u jednoj srednjoj školi u Kragujevcu održan je sinoć po nalogu direktora nakon što su đaci namamili razrednog starešinu lažnim profilom da se slika u gaćama, pa su sliku i prepisku delili na Vajber grupi.

Do zaključenja ovog broja nije bio završen, tako da nemamo informacije o zaključcima, ali ono što se zna jeste da je profesor podneo policiji prijavu protiv učenika. Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Kragujevcu, na koje nas je uputio MUP, nismo dobili odgovore uprkos obećanju.

Direktora škole smo pozvali čim smo saznali za ovaj skandal, ali on je uporno izbegavao da nam se javi. A mi smo uporno zvali. Na telefon u školi se javljala ženska osoba, dajući nam stalno nove izgovore zbog čega on ne može da se javi. Na kraju se svelo na to da direktor ni u ponedeljak ni u utorak tokom kompletnog radnog vremena uopšte nije bio u školi! Odmah da najavimo da ćemo i danas zvati!

Za razliku od njega, profesor nam se javio prvog dana i rekao da u "ovom osetljivom trenutku" ne bi da razgovara o tome, da ima puno obaveza i da se obratimo MUP.

Podsetimo, učenici su napravili lažan profil na Instagramu i razrednom se predstavili kao neka ženska osoba. Usledilo je dopisivanje, jer je on mislio da komunicira sa ženom. I mic po mic, došlo je do toga da ga nagovore da se skine samo u bekserice i pošalje fotografiju. Nezvanično saznajemo da je profesor suspendovan kad je ova afera otkrivena.

Naš izvor tvrdi da se on i ranije nedolično ponašao i da je navodno čudno zagledao devojčice, kao i da je direktor škole to znao.

