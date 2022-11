OTAC MI JE REKAO: DEČKO TI JE GODINU DANA STARIJI OD MENE! Milena o vezi sa Oliverom: Majka je trebalo da mu bude kuma na venčanju

Milena Popović gostovala je u Realnoj priči na Kurir televiziji gde se prisetila samog početka veze sa njenom velikom ljubavi Oliverom Ivanovićem.

Naime, ona je navela da je postojala velika razlika između njih dvoje od čak 30 godina, ali da to njoj nije predstavljao problem jer je tačno znala da je on čovek njenog života.

- Bila je veoma velika razlika u godinama između nas, tačnije 30 godina. Ja sam njega upoznala sa 22 godine što znači da je on imao 52 godine. Bila sam tako mlada, ali i prosto sigurna da je on čovek mog života. Osetila sam to. Tako smo i krenuli uprkos sredini. On je imao brak i porodicu iza sebe. Moji to nikako nisu mogli da prihvate jer je on bio mamin drug i ona je nekad trebalo njemu da bude kuma na venčanju - rekla je Ivanović.

Nakon godinu dana veze odlučili su da žive zajedno, ali njeni roditelji su to zabranjivali.

- Kada smo odlučili da živimo zajedno nakon godinu dana zabavljanja, ja sam došla i rekla to roditeljima. Meni je tata rekao: "Da li čuješ šta ti pričaš? Tvoj dečko je stariji od tvog tate godinu dana. Da li si ti svesna. Ako izađeš na ova vrata imaćeš njega, ali ne više i porodicu." Ja sam mu rekla da ako će me se odreći zbog toga što sam ja srećna, slobodno. Izašla sam na ta vrata i od tog dana smo počeli da živimo zajedno - rekla je Ivanović.

- Na kraju su ga prihvatili, a možda i više voleli nego mene. Bili su u sjajnim odnosima i bila je to jedna baš divna velika porodica, ali desilo se to našta niko od nas nije mogao da utiče - istakla je Ivanović.

