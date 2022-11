"MAMA, ZAŠTO NE MOŽEMO U NAŠU KUĆU?" Potresna ispovest trudne majke četvoro dece posle izbacivanja na ulicu: SPAVALI SMO U ŠUMI

Stanodavci postaju nemilosrdno bahati. Jedan od primera je stanodavac iz Surčina koji je proteklog vikenda na ulicu je izbacio trudnu majku, četiri deteta i oca.

Porodica Ćirić, koja je u nedelju izbačena iz stana u Surčinu nakon što im je stanodavac promenio bravu jer je komšijama smetala dečja graja, a o čemu je Kurir pisao, našla je privremeni smeštaj, pa su deca nakon jedne noći provedene u kolima u Bojčinskoj šumi ponovo prespavala u toplom.

Gosti u jutarnjem programu na Kurir televiziji su Kristijana Ćirić, majka koja je izbačena iz stana i Nemanja Todorović, advokat.

foto: Kurir televizija

Kristijana je krenula priču o početku neprijatne i napete situacije koju je doživela sa svojom porodicom.

- Skoro dve godine smo bili njihovi podstanari. Mi smo mesecima tražili kuću, na kraju i stan, ali niko nije hteo da nas prihvati kao toliku porodicu, kada čuju koliko ima male dece, prosto se ograde. U početku je sve bilo okej, dok ljudi ispod nas, koji imaju malo detence od 3 i po godinu nisu počeli da se žale. Dete je samo, navikao je verovatno na tišinu, bar po njihovoj priči, popodne smeta galama dece, a uveče njihovo dete zaspi oko osam. Mi smo uvek gledali da se nekako prilagodimo, popodne i predveče im smeta usisivač, pa smo ga ukinuli, kupila sam metlu i krenula tako da čistim kuću. Smetalo im je naše štene koje smo udomili ćerkici za rođendan, pa smo ga vratili, apsolutno smo gledali da se prilagodimo ostalim stanarima - rekla je majka potrešene porodice, pa je dodala:

00:41 TRUDNA ŽENA, MUŽ I 4 DECE PRESPAVALO U KOLIMA ZBOG BAHATOG STANODAVCA! Ispovest majke: Promenjena nam brava, bili smo u ŠOKU!

- To je sve krenulo zbog dece i njihove galame, a važno je napomenuti da deca idu u školu i u vrtić, tako da preko dana nisu kod kuće.

foto: Kurir televizija

Nakon toga, ona se osvrnula na odnos sa bahatim i arogantnim stanodavcem.

- On je nama dao nedelju dana rok da se iselimo, što je faktički nemoguće. Moj muž je prorazgovarao sa njim, gde mu je on rekao da to nije ljudski, da ćemo izaći, ali da se da malo prostora, ne može se preko noći naći stan sa toliko dece. Međutim, on je nas pitao gde se nalazimo, mi smo rekli da smo u igraonici i da dođu da popričamo. Doduše on nije tu došao, već su nam zamenili bravu, mi smo se sreli na ulazu i on je nama rekao da ne trošimo noge jer je brava zamenjena. To je već bilo veče, mi smo krenuli kući da deca večeraju, da se okupaju i da spavaju za školu. Neko kad me pita kako ste mogli da spavate sa decom u autu u šumi, ali to je bilo stanje šoka, ostali smo bez doma, bez stvari, bez svega - rekla je Kristijana.

Osvrnula se na to kako su se deca ponašala prilikom prinudnog spavanja u kolima.

- Deca su bila vidno potrešena, govorila su "Mama zbog čega mi ne možemo da uđemo u našu kuću", teško je objasniti detetu da to nije naša kuća, bilo im je hladno, bilo im je teško, pa smo mi gledali da ih maksimalno opustimo sa pričama da imamo jednu avanturu, da ljudi tako rašire šator pa spavaju u prirodi, a mi ćemo u našem autu, onda smo pokupovali grickalice da njima umanjimo šok - rekla je Kristijana.

Sa obzirom na to da je stan nelegalan i da je zbog toga stanodavac rekao da ugovor ne postoji, advokat je rekao da je zakon svakako na strani podstanara.

foto: Kurir televizija

- Prvenstveno, to je glup razlog, nema nikakve veze da li je objekat legalan ili ne, u Srbiji ima 2 miliona nelegalnih objekata. Čak i da ne važi ugovor, primenjuje se zakon, ja bih savetovao podstanarima da sačine ugovor o zakupu stana na određeno vreme jer su im tada prava mnogo veći u poređenju sa zakupom na neodređeno vreme. Ono što je uradio stanodavac u ovom slučaju je protivzakonito - započeo je Todorović.

Kristijana je napomenula da su joj sve stvari i dalje u tom stanu:

- Mi smo zamolili da neke osnovne stvari uzmemo iz stana, međutim, on nam je rekao da je to nemoguće jer je kirija porasla na 300 evra.

Advokat je nastavio o njenim pravima, rekavši da je policija morala biti kontaktirana.

- Morali su da zovu policiju. U ovom slučaju, zakon apsolutno štiti porodicu, oni mogu da ga tuže za menjanje brave i da im se omogući ulazak u stan, jer su pre svega tamo njihove stvari, a sud je u obavezi da u roku od 8 dana zakaže ročište.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs