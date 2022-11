POSLE OPTUŽBI UDOVICE O NASLEDSTVU, OGLASIO SE BRATANAC POKOJNOG OLIVERA IVANOVIĆA: Pomenuo i MILENIN CIRKUS! Evo šta je rekao

Povodom optužbi Milene Popović, udovice ubijenog kosovskog političara Olivera Ivanovića, da Oliverova porodica pokušava njoj i njenom sinu Bogdanu da otme stan u Beogradu u kojem žive, a koji su, kako kaže, kupili ona i njen pokojni suprug za vreme njegovog života, oglasio se Aleksandar Ivanović, bratanac ubijenog političara.

On za Kurir kaže da je sve na zakonima i sudu, a da njegova porodica ne želi da učestvuje u medijskom cirkusu.

Sve po zakonu

foto: Fonet/Božidar Petrović

- Primena zakona nije otimačina, nego zakoni i nadležni organi treba da odrede ko i koliko udela ima u čemu. A što se svega ostalog tiče, mogu samo da kažem da moja porodica od prvog dana želi jasno da stavi do znanja svima da mi nećemo da učestvujemo ni u kakvom rijalitiju i cirkuskoj predstavi kojima se skreće pažnja s jedine teme koja je bitna, a to je ko je naručio i izvršio ubistvo Olivera Ivanovića. Za sve drugo ne odgovaramo i ne želimo da se uplićemo jer nismo deo medijskog cirkusa - kazao je Ivanović za Kurir.

Teške reči

Podsetimo, Milena Popović je ispričala da su pokojni Oliver i ona 2013. godine kupili stan u Beogradu, a za koji je bilo planirano da ostane njihovom jedanaestogodišnjem sinu Bogdanu.

foto: Printscreen/Prva TV

- Srednjem sinu je Oliver prepisao svoj stan kad se oženio, a drugoj dvojici sinova prebacio je novac za stan na račun. To znači da su oni stambeno obezbeđeni i sada je upitan stan u Beogradu, koji je, po Oliverovoj želji, trebalo da pripadne Bogdanu. Oni žele deo tog stana! Pored svega što imaju, a od čega Bogdan nije imao ni dinara svih ovih godina, tu mislim na zakup lokala za koji uzimaju više od 2.000 evra mesečno i ostalih stvari koje su posle Oliverove smrti prisvojili, da ne kažem oteli od mene i Bogdana! Oni žele da bukvalno Bogdan ostane bez krova nad glavom, bez onoga što je otac njemu ostavio! To znaju mnogi drugi ljudi koji o tome mogu da govore. Ja ću se boriti svim raspoloživim sredstvima da do toga ne dođe - ispričala je za Kurir Milena Popović.

I. Ž./ Foto/Source:Printscreen/Prva TV