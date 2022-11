OBILNE PADAVINE, OLUJNI VETAR, A OVDE SE OČEKUJE I SNEG! Meteorolog Đurić objavio novu prognozu za naredne dane

Meteorolog Đorđe Đurić najavio je danas da će serija ciklona koja prelazi sa centralnog Mediterana i Jadranskog mora preko Srbije narednih dana odneti obilnije padavine.

"Danas se očekuje da ukupno padne od 10 do 30 mm kiše po kvadratnom metru, lokalno i više, a najviše na severu Srbije. Najmanje padavina danas se očekuje na jugu, jugoistoku i istoku Srbije, gde će veći deo dana biti suvo i toplije, jer će se nalaziti u toplom sektoru ciklona i sistemu južnog strujanja. I u ostalim predelima Srbije očekuje se jugozapadni vetar, ali će posle podne i krajem dana biti u skretanju na severozapadni, prolazno na udare i jak, zbog prodora hladnog fronta i zbog toga što će taj deo Srbije početi da se nalazi u hladnom sektoru ciklona, jer će se centar nalaziti istočnije od nas, pa se očekuje prodor hladnije vazdušne mase sa severa. Istovremeno, Srbija će tokom celog dana biti između hladne vazdušne mase sa severa i tople sa juga i sa Mediterana, pa će tako biti raspoređena i maksimalna temperatura vazduha", napisao je meteorolog na Fejsbuku.

"Maksimalna temperatura vazduha biće danas od 10°C na severozapadu do 18°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 15°C. Jutro i pre podne u mnogim predelima biće najtopliji deo dana", napisao je Đurić.

Kako je dodao, već tokom vikenda Srbiju će pogoditi nova serija ciklona sa centralnog Mediterana i Jadranskog mora.

"Ciklon koji danas bude donosio padavine, već sutra će se nalaziti iznad oblasti Karpata i kretati se dalje preko Moldavije i Ukrajine ka Rusiji, dok će Srbiju zahvatiti nova ciklonska aktivnost sa Jadranskog mora. Ujedno, iznad našeg područja kao i danas i u subotu će se talasati frontalna zona, koja će razdvajati veoma toplu vazdušnu masu sa juga i sa Mediterana i veoma hladnu sa severa. U Srbiji ujutro u većini predela biće suvo, maglovito, tmurno i prohladno, ponegde sa kišom, uglavnom na jugu. Tokom dana se očekuje jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima i to prvo u centralnim i zapadnim, a do kraja dana i u ostalim predelima Srbije", najavio je on.

Istakao je i da se u toku večeri i noći očekuju veoma obilne padavine.

"Frontalna zona i ciklon podelćie Srbiju u subotu na dva dela, pa će tako sever i zapad Srbije biti u hladnijem, a ostatak zemlje u toplom sektoru. U većini predela duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, koji će u košavskom području i u donjem Podunavlju biti veoma jak. Istovremeno, u Vojvodini, a potom i u ostalim predelima severne polovine Srbije vetar će biti u skretanju na severoistočni. Maksimalna temperatura biće od 8°C na severu do 18°C na jugu Srbije, u Beogradu do 10°C", objavio je meteorolog.

Slično vreme i u nedelju

"I u nedelju se očekuje slična vremenska situacija, ali će se centar ciklona kretati malo južnije i istočnije, što će povući još hladniju vazdušnu masu, osim do juga zemlje gde će i dalje biti relativno toplo, uz južni vetar, a u ostatku zemlje duvaće pojačan, na udare i jak severozapadni vetar lli će južni vetar biti u skretanju na seerozapadni. Maksimalna tempertaura biće od 7°C na severozapadu do 15°C na jugu i jugoistoku Srbije, u Beogradu do 8°C", navodi Đurić.

Obilnije padavine

"U ponedeljak će ciklon i dalje donositi kišu većem delu Srbije, ali se obilnije padavine očekuju tokom jutra i prepodneva. Susnežica i sneg očekuju se samo na višim planinama. Sredinom dana i posle podne sledi prestanak padavina, a do kraja dana i razvedravanje. Duvaće umeren, na istoku Srbije i na planinama i jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće od 6°C na severu do 12°C na jugu Srbije, u Beogradu do 8°C.

Inače, ciklonska aktivnost tokom vikenda, pa sve do ponedeljak doneće dodatnih 20 do 40 mm padavina po kvadratnom metru, lokalno i preko 50 mm, što će od danas do tada ukupno biti 30 do 70 mm, lokalno i preko 80 mm, što će konačno prekinuti dugotrajnu jesenju sušu koja je trajala tokom oktobra i prve polovine novembra. Nakon dužeg perioda vema toplog i natprosečno toplog vremena, maksimalne temperature će tokom vikenda i tokom sledeće sedmice biti oko prosečnih vrednosti, a prosek za ovo doba godine je od 8 do 12°C", najavio je meteorolog i dodao:

foto: Zorana Jevtić

"U ponedeljak u drugom delu dana i u utorak u prvom delu dana očekuje se stabilizacija vremena, jer se očekuje kratkotrajni porast vazdušnog pritiska, ali ne zadugo. Već u utorak tokom dana značajno će ojačati ciklon iznad centralnog Mediterana, koji će na svom putu ka Jadranu dodatno jačati. U utorak uveče centar ovog ciklona nalaziće se nad severnim predelima Jadrana, a vrednost vazdušnog pritiska spustiće se čak ispod 988 mb, što je prava retkost za ciklone van Atlantskog okeana, a kada je evropsko kopno u pitanju."

Olujni udari vetra

"U utorak ujutro u Srbiji tmurno i hladno, uz maglu, ponegde i slab mraz. Tokom dana biće suvo i toplije, jer će na prednjoj strani ciklona, tj. u njegovom toplom sektoru u sklopu južnog strujanja pristizati toplija vazdušna masa sa Mediterana. Maksimalna temperatura biće od 10 do 14°C, u Beogradu do 12°C. Zbog uticaja veoma snažnog ciklona, u utorak će duvati veoma jak jugoistočni vetar, u košavskom području sa olujnim udarima preko 80 km/h, a na jugu Banata sa udarima i preko 100 km/h. Tokom dana očekuje se naoblačenje, krajem dana i tokom noći sa kišom. U sredu će biti oblačno i hladnije sa kišom, a zbog toga što će se centar ciklona premesetiti istočnije od našeg područja, uslediće prodor svežije vazdušne mase i skretanje vetra na pojačan severozaapdni", navodi Đurić.

Maksimalna temperatura biće od 6°C na severu do 12°C na jugoistoku Srbije. U četvrtak još tokom jutra slabe padavine, a tokom dana očekuje se prestanak padavina i razvedravanje. Maksimalna temperatura od 5 do 10°C.

"Prema trenutnim prognozama, od 25. novembra do kraja novembra uslediće stabilno i suvo vreme. Tokom tog perioda očekuje se uticaj anticklona i povišenog vazdušnog pritiska. Jutra će biti tmurna, prohladna i maglovita, uz minimalne temperature od 0 do 5°C, dok će tokom dana biti sunčanih perioda, maksimalna temperatura od 8 do 12°C, u Beogradu oko 10°C, što su i prosečne maksimalne temperature za ovo doba godine. Zbog stabilnog i suvog vremena, povišenog pritiska i slabog vetra, tokom tog perioda očekuje se i povećana zagađenost vazduha", zaključio je Đurić.

(Kurir.rs)